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        Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 16 zanlı yakalandı

        Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 10:31 Güncelleme: 25.02.2025 - 11:17
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        Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 16 zanlı yakalandı
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        Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli gözaltına alındı.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Belirlenen adreslere düzenlenen 4 ayrı operasyonda zanlıların ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda, 967 gram sentetik uyuşturucu, sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan 651 gram madde, el yapımı kalem şeklinde suikast silahı, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 80 fişek ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

        Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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