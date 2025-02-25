Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 16 zanlı yakalandı

Belirlenen adreslere düzenlenen 4 ayrı operasyonda zanlıların ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda, 967 gram sentetik uyuşturucu, sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan 651 gram madde, el yapımı kalem şeklinde suikast silahı, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 80 fişek ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

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