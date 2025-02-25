56. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması bölge sergisi Sakarya'da düzenleniyor

Sakarya, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığınca düzenlenen "56. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri İstanbul Asya Bölge Yarışması Sergisi"ne ev sahipliği yapıyor.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde (SUBÜ) düzenlenen bölge sergisinde, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve İstanbul'un Anadolu yakasından yarışmaya katılmaya hak kazanan 218 öğrenci, projelerini izlenime sunuyor.

Bilim ve inovasyonun buluştuğu etkinliğin ödül töreni ise 27 Şubat'ta Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

- "Farklı disiplinden insanların bir arada olması kıymetli"

İstanbul Asya Bölge Koordinatörü, SUBÜ'de Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Atalı, AA muhabirine, etkinliğin ülke genelinde eş zamanlı düzenlendiğini söyledi.

Türkiye genelinde yarışmaya 22 bin 586 başvuru olduğunu belirten Atalı, "Düzce, Kocaeli, Sakarya ve İstanbul Anadolu yakasını kapsayan İstanbul Asya Bölgesi'nde ise bu sayı 1789. Bu projeler, jüri tarafından bilimsel değerlendirmeye tabi tutuldu. Şu an burada 218 öğrencinin, 88 rehber öğretmen eşliğinde hazırladıkları 100 projesi sergileniyor. Bu projeler, değerler eğitimi, fizik, kimya, biyoloji, matematik, yazılım, teknoloji tasarım gibi 12 temel alanı kapsıyor." ifadelerini kullandı.

SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık da TÜBİTAK'ın koordinasyonunda genç beyinlerin bir araya geldiği organizasyona ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Yarışmaya hak kazanan öğrencileri tebrik eden Sarıbıyık, şöyle konuştu:

"Çok sayıda genç beyin bir araya gelerek projelerini hem gelen misafirlere hem de jüri üyelerine sunacak. Buraya kadar gelmiş olmalarını zaten başarının bir sonucu olarak değerlendiriyorum. Geleceğe onların gözünden baktığımızda çok ümit olduğunu da söylemek istiyorum. Bu gençler, artık geleceğimizi kurgulayacak genç beyinler. Hem projelerini sergilemeleri hem de birbirleriyle etkileşim halinde olmaları son derece önemli. Farklı disiplinden insanların bir arada olmasının, farklı disiplinlerdeki fikirlerin görüşülüyor olmasının kıymetli olduğunu düşünüyorum."