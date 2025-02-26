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        Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar küreme çalışmaları devam ediyor

        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde kar küreme çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 09:37 Güncelleme: 26.02.2025 - 09:55
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        Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar küreme çalışmaları devam ediyor
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        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde kar küreme çalışmaları sürüyor.

        Kocaali Belediyesi ekipleri, ilçenin yüksek rakımlı mahalleleri Aktaş, Süngüt, Kızılüzüm ile Kocaali ve Hendek ilçelerini birbirine bağlayan Çam Dağı'nda yolları açmak için çalışmalarına devam ediyor.

        Kocaali Belediye Başkanı Turan Yüzücü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2 metre karın içinde yolları açık tutmak için canla-başla mücadele veren ekiplerimizi canıgönülden tebrik ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum." ifadesini kullandı.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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