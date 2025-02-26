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        Hendek'te "Geleceğin Şefleri El Ele" yemek yarışması düzenlendi

        Hendek Yenimahalle Kız Mesleki ve Teknik Lisesi'nde yemek yarışması düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 12:36 Güncelleme: 26.02.2025 - 12:45
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        Hendek'te "Geleceğin Şefleri El Ele" yemek yarışması düzenlendi
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        Hendek Yenimahalle Kız Mesleki ve Teknik Lisesi'nde yemek yarışması düzenlendi.

        Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı öğrencilerinin hazırladıkları yemekler, jüri üyeleri tarafından değerlendirildi. Tabaklar arasında dereceye giren ilk 3 öğrenci belirlendi. Yarışmada 8 lise öğrencisi, el yapımı makarna, kremalı köfte ve sebze sote ile tabak hazırladı.

        Jüriler Serkan Karadaş, Ender Öğet, Elif Can ve Nigar Ayvaz'ın değerlendirmeleri sonucu öğrencilerden Simay Kılıç 1. Gülbahar Kelek 2. ve İrem Alkaş 3. seçildi.

        Okul müdürü Alim Oktar, öğrencilerin bu alanda yetişmesi ve yemeklerini insanlara sunmasının büyük önem arz ettiğini belirterek, yarışma süresince hummalı çalışma içerisinde olan tüm öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür etti.

        Yarışmada birinci gelen Kılıç'a ödülünü Oktar verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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