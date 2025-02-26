Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğünce "Böbreklerimiz Ne Durumda" konferansı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Dünya Böbrek Haftası'nda vatandaşları bilinçlendirme kapsamında düzenlenen konferansta kronik rahatsızlığa, sağlıklı gelecek için atılacak adımlara ve erken teşhisin sahip olduğu hayati öneme dikkat çekildi.

Sosyal Gelişim Merkezi'nde "Erken Tespit Edin, Böbrek Sağlığınızı Koruyun" temasıyla düzenlenen konferansın moderatörlüğünü Prof. Dr. Hamad Dheir üstlenirken, Dr. Öğretim Üyesi Mahmud İslam konuşmacı olarak katıldı.

Konferansta genel böbrek sağlığı, ramazan ayında böbrek sağlığını koruma yöntemleri ve böbrek ile şeker hastalarının oruç tutma kriterleri gibi konular ele alındı.

Konferansa Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Mustafa Özer, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ahmet Öksüzoğlu, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fikret Halis, doktorlar ve çok vatandaşlar katıldı.

- Sakaryalı atlet İsa Yardımcı şampiyon oldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi atletizm sporcuları Ali Turan ve İsa Yardımcı, Trabzon'da düzenlenen 45. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'na katıldı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 23 Şubat'ta 21 ülkeden 2 bin 636 sporcunun katılımıyla gerçekleşen maratonda İsa Yardımcı 10 kilometre yarışlarında şampiyon, Ali Turan ise 60-64 yaş kategorisinde üçüncü oldu.

- SAÜ'de iftar programı düzenlenecek

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) personel yemekhanesi ve Kampüs Cami'nde, ramazan ayı boyunca iftar programı gerçekleştirilecek.

SAÜ'den yapılan açıklamaya göre, gelenek haline gelen iftar programı kapsamında Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Serdivan Belediyesi, Adapazarı Belediyesi ve TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ve Tunç Et'in katkılarıyla her akşam 2 bin kişiye iftar yemeği ikram edilecek.

- SUBÜ'de "Uyum ve Gelişim Semineri" yapıldı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM) tarafından Dr. Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi kadrosuna atanan akademisyenlere "Uyum ve Gelişim Semineri" düzenlendi.

SUBÜ'den yapılan açıklamaya göre, Senato Toplantı Salonu'nda düzenlenen seminerde katılımcılara pedagojik bilgilendirme eğitimleri kapsamında Dr. Öğretim Üyesi Münevver Gündüz tarafından "Ders Tasarımı ve Etkili Sınıf Yönetimi", Öğretim Görevlisi Nihal Kocaağa tarafından "Ders İçi İletişim" ve Öğretim Görevlisi Mehmet Yıldız tarafından "Eğitimde Üretken Yapay Zeka" kullanımı sunumları yapıldı.

SUBÜ'nün genel tanıtımı kapsamında ise Öğretim Görevlisi Dr. Faruk Yahşi yönetmelik ve yönergeler, Dr. Öğretim Üyesi Fatma Büşra Polat ise çift ana dal ve yan dal, yatay geçiş, dikey geçişi ve +1 Eğitim Modeli ile ilgili bilgiler paylaştı.

Seminerde Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sinan Serdar Özkan ve Prof. Dr. Oğuz Türkay'ın genel değerlendirme sunumu yapmasının ardından akademisyenlere katılım belgesi takdim edildi.

- SATSO, UNDP Türkiye'yi ziyaret etti

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Başkan Yardımcısı Gökhan Tiryaki ve Genel Sekreter Şevket Kırıcı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino Dominguez'e Ankara'daki makamında ziyarette bulundu.

SATSO'dan yapılan açıklamaya göre, Dominguez ve UNDP Türkiye temsilcileriyle verimli bir görüşme ve toplantı gerçekleştiren SATSO heyeti, ortak fikir ve projeler hakkında istişarede bulundu.

Açıklamaya görüşlerine yer verilen SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, SATSO ve UNDP Türkiye ikili ilişkilerinin artarak devam edeceği belirterek "Birçok ortak projede yoğun işbirliği içerisinde bulunduğumuz UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino Dominguez ile sürdürülebilir kalkınmaya yönelik iş birliklerimizi pekiştirdiğimiz verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Özellikle 'Yarının Köyleri' projesinde Odamız himayesinde bulunan Taraklı Fenerli Konağı'nın restore edilerek dijital merkez haline getirilmesinde işbirliği yaptığımız UNDP ile ortak çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.