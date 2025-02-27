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        SAÜ'de geliştirilen projeyle öğretmen adayları öğretim becerilerini sanal gerçeklikle geliştirecek

        Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Bektaş'ın yürütücülüğünü yaptığı ve TÜBİTAK-1001 çağrısı kapsamında desteklenmeye hak kazanan projeyle öğretmen adayları öğretim becerilerini sanal ortamda geliştirme fırsatı bulacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 10:37 Güncelleme: 27.02.2025 - 10:37
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        SAÜ'de geliştirilen projeyle öğretmen adayları öğretim becerilerini sanal gerçeklikle geliştirecek
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        Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Bektaş'ın yürütücülüğünü yaptığı ve TÜBİTAK-1001 çağrısı kapsamında desteklenmeye hak kazanan projeyle öğretmen adayları öğretim becerilerini sanal ortamda geliştirme fırsatı bulacak.

        Üniversiteden yapılan açıklamada, "Sanal Gerçeklik Mikro-Öğretim Platformu (SAGEMÖP) Geliştirme: Hayat Bilgisi Öğretimi Dersi Örneği" projesinin, TÜBİTAK-1001 çağrısı kapsamında desteklenmeye hak kazandığı belirtildi.

        TÜBİTAK-1001 2024 yılı ikinci dönem çağrısında kabul edilen proje kapsamında, öğretmen adaylarının uygulama eksikliklerini gidermeye yönelik sanal gerçeklik (VR) tabanlı mikro öğretim platformu geliştirileceği kaydedildi.

        Geliştirilecek platform sayesinde öğretmen adaylarının VR gözlükleriyle ders anlatırken, diğer öğretmen adaylarının avatarlar aracılığıyla öğrenci rolünü üstleneceği aktarılan açıklamada, "Böylece adaylar, gerçek sınıf ortamına benzer deneyim kazanacak ve öğretim becerilerini sanal ortamda geliştirme fırsatı bulacak. İlk etapta 'Hayat Bilgisi Öğretimi' dersi kapsamında tasarlanan proje, farklı branşlarda da kullanılabilecek. Proje, uzun vadede öğretmen yetiştirme süreçlerine teknoloji destekli eğitim modeli kazandırmasını hedefliyor." ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen proje yürütücüsü Prof. Dr. Mustafa Bektaş, öğretmen adaylarının sınıf içinde uygulamalı deneyim kazanma fırsatlarının sınırlı olduğunu belirterek, SAGEMÖP'ün bu ihtiyaca yenilikçi çözüm sunacağını ifade etti.

        Projede, Kırıkkale Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesinden farklı alanlarda uzman akademisyenler yer alıyor.

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