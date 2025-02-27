Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Birlikte tekvandoya başlayan akondroplazili çift, ilk şampiyonada altın madalyaya uzandı

        EMRE AYVAZ - Sakarya'da birlikte tekvandoya başlayan akondroplazi (Boy kısalığına neden olan bir büyüme bozukluğu) rahatsızlığı bulunan Okan ve Vahide Ziyşan Hotun çifti, katıldıkları ilk iki şampiyonada altın ve gümüş madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 11:06 Güncelleme: 27.02.2025 - 11:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Birlikte tekvandoya başlayan akondroplazili çift, ilk şampiyonada altın madalyaya uzandı
        ABONE OL

        EMRE AYVAZ - Sakarya'da birlikte tekvandoya başlayan akondroplazi (Boy kısalığına neden olan bir büyüme bozukluğu) rahatsızlığı bulunan Okan ve Vahide Ziyşan Hotun çifti, katıldıkları ilk iki şampiyonada altın ve gümüş madalya kazandı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde memur 29 yaşındaki Vahide Ziyşan Hotun ile Sapanca ilçesinde bir inşaat firmasında mali işler sorumlusu olarak görev yapan 30 yaşındaki Okan Hotun, antrenör Cemil Saydam'ın yönlendirmesiyle yaklaşık 2 ay önce tekvandoya başladı.

        Hotun çifti, Ankara'da 12-13 Ocak'ta düzenlenen Türkiye Para Tekvando ve Para Poomsae Şampiyonası'nda P72 "büyük kadınlar" ve "büyük erkekler" ile "büyükler pair" kategorisinde birinci oldu.

        Antalya'da 8-16 Şubat'ta yapılan 12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'na katılan çiftten Okan Hotun "büyük erkekler" kategorisinde birinci, Vahide Ziyşan Hotun ise "büyük kadınlar" kategorisinde ikincilik elde etti.

        Çift, başarılarına yenilerini eklemek için Estonya'da 16-17 Nisan'da gerçekleştirilecek Avrupa Para Poomsae Şampiyonası'na madalya hedefiyle hazırlanıyor.

        - "Çok kısa zamanda güzel yerlere geldik"

        Vahide Ziyşan Hotun, AA muhabirine, eşiyle 4 yıl önce evlendiklerini söyledi.

        Antrenör Cemil Saydam'ın yönlendirmesiyle eşiyle tekvandoya başladıklarını belirten Vahide Ziyşan Hotun, "Eşimle bu yola çıkmak ayrı bir güzellik. Birlikte antrenmana geliyoruz, birbirimizi motive ediyoruz. Birlikte düşüyoruz, birlikte yükseliyoruz." dedi.

        Çok kısa zamanda güzel yerlere geldiklerini aktaran Vahide Ziyşan Hotun, kendilerine sağladığı imkanlar için Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu'na teşekkür etti.

        Vahide Ziyşan Hotun, katıldıkları ilk iki şampiyonada başarı elde etmenin kendilerini gururlandırdığını dile getirerek, "Umarım tüm engelli bireylerin kendilerini geliştirebileceği tekvando ya da diğer spor dalları olur. Engelli bireylerin kendilerine bir şeyler katabilecekleri alanlara yönelmelerini gerçekten çok istiyorum çünkü insanın öz güveni gelişiyor. Daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum." diye konuştu.

        - "Neler yapabileceğimizi göstermek istedik"

        Okan Hotun da tekvandoda 2 ayda önemli mesafe katettiklerini belirterek, "Bizim için çok güzel oldu, devam etmek istiyoruz. Estonya'da başarı elde etmek istiyoruz. Bizim için gurur meselesi çünkü bizim gibi insanlar sosyal hayatta sıkıntı yaşayabiliyor. Neler yapabileceğimizi göstermek istedik. Bizim gibi insanların umutlu olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Antrenör Cemil Saydam ise Hotun çiftinin spora başladıktan sonra azimle çalışmalarını sürdürdüğünü anlattı.

        Her gün 2 saat çalışarak Ankara ve Antalya'da düzenlenen şampiyonalara katıldıklarını belirten Saydam, "Çok azimliler, eş olmaları büyük avantaj. Birbirlerine evde de destek oluyorlar, evde de çalışmaları devam ediyor. Bu da sosyal yaşama dokunmaktır, kendilerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti!
        Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti!
        Faiz artınca orta sınıfın harcaması çarpıldı
        Faiz artınca orta sınıfın harcaması çarpıldı
        Trump kabinesini ilk kez topladı
        Trump kabinesini ilk kez topladı
        İstanbul Şişli'de sokak ortasında kadın cinayeti!
        İstanbul Şişli'de sokak ortasında kadın cinayeti!
        Divan Kurulu öncesi gündem yaratan rapor!
        Divan Kurulu öncesi gündem yaratan rapor!
        Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı
        Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı
        ABD ile görüşecek olan Rus heyeti İstanbul'da
        ABD ile görüşecek olan Rus heyeti İstanbul'da
        G.Saray'da hedef çeyrek final!
        G.Saray'da hedef çeyrek final!
        Fenerbahçe kupada Gaziantep FK karşısında!
        Fenerbahçe kupada Gaziantep FK karşısında!
        5 yılda 14 cinsel saldırı ve tecavüz! Sapığı DNA yakalattı!
        5 yılda 14 cinsel saldırı ve tecavüz! Sapığı DNA yakalattı!
        Osimhen ve transfer açıklaması!
        Osimhen ve transfer açıklaması!
        "Gerekli önlemleri geç kalmadan almak durumundayız"
        "Gerekli önlemleri geç kalmadan almak durumundayız"
        İstanbul'da silahlı maskeli kuyumcu soygunu!
        İstanbul'da silahlı maskeli kuyumcu soygunu!
        "Gazze Trump'a izin verilmeyecek"
        "Gazze Trump'a izin verilmeyecek"
        Cansu'nun şüpheli ölümü!
        Cansu'nun şüpheli ölümü!
        "Detay vermeye utanıyorum"
        "Detay vermeye utanıyorum"
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        DEM heyeti İmralı'da
        DEM heyeti İmralı'da
        Yaşadığınız şey hangisi? Anlamanın yolu çok kolay!
        Yaşadığınız şey hangisi? Anlamanın yolu çok kolay!

        Benzer Haberler

        SAÜ'de geliştirilen projeyle öğretmen adayları öğretim becerilerini sanal g...
        SAÜ'de geliştirilen projeyle öğretmen adayları öğretim becerilerini sanal g...
        "Sakarya'nın Yaşayan Kültürel Mirası" paneli düzenlendi
        "Sakarya'nın Yaşayan Kültürel Mirası" paneli düzenlendi
        Sakarya'da mart ayında ramazana özel kültür ve sanat etkinlikleri yapılacak
        Sakarya'da mart ayında ramazana özel kültür ve sanat etkinlikleri yapılacak
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'dan kısa kısa
        Hendek'te "Geleceğin Şefleri El Ele" yemek yarışması düzenlendi
        Hendek'te "Geleceğin Şefleri El Ele" yemek yarışması düzenlendi
        Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar küreme çalışmaları devam ediyor
        Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar küreme çalışmaları devam ediyor