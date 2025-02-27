Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı
Sakarya'nın Karasu ve Hendek ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Sakarya'nın Karasu ve Hendek ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 465 gram sentetik uyuşturucu, 310 gram kubar esrar, 40 gram kenevir tohumu, uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi, öğütme aparatı, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 7 fişek ile tabanca şarjörü ele geçirildi.
Operasyonlarda N.G. (43) ile kadın şüpheliler S.A. (18) ve B.D. (53) gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.G. ve S.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, B.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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