Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı

Operasyonlarda N.G. (43) ile kadın şüpheliler S.A. (18) ve B.D. (53) gözaltına alındı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 465 gram sentetik uyuşturucu, 310 gram kubar esrar, 40 gram kenevir tohumu, uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi, öğütme aparatı, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 7 fişek ile tabanca şarjörü ele geçirildi.

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