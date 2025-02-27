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        Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı

        Sakarya'nın Karasu ve Hendek ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 11:41 Güncelleme: 27.02.2025 - 11:49
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        Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı
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        Sakarya'nın Karasu ve Hendek ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 465 gram sentetik uyuşturucu, 310 gram kubar esrar, 40 gram kenevir tohumu, uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi, öğütme aparatı, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 7 fişek ile tabanca şarjörü ele geçirildi.

        Operasyonlarda N.G. (43) ile kadın şüpheliler S.A. (18) ve B.D. (53) gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.G. ve S.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, B.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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