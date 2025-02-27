Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı

Tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda üst ve 2 araç aramasında ağırlığı 10 kilo 100 gram bulunan 14 bin sentetik ecza ve 50 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik operasyon düzenlendi.

Sakarya'da düzenlenen operasyonda 14 bin sentetik ecza ve 50 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

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