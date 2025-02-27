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        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı

        Sakarya'da düzenlenen operasyonda 14 bin sentetik ecza ve 50 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 13:38 Güncelleme: 27.02.2025 - 13:38
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        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı
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        Sakarya'da düzenlenen operasyonda 14 bin sentetik ecza ve 50 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik operasyon düzenlendi.

        Tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda üst ve 2 araç aramasında ağırlığı 10 kilo 100 gram bulunan 14 bin sentetik ecza ve 50 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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