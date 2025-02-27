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        Sakarya Müftüsü Mehmet Aşık'tan ramazan ayı mesajı

        Sakarya İl Müftüsü Mehmet Aşık, ramazan ayı öncesinde açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 16:03 Güncelleme: 27.02.2025 - 16:04
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        Sakarya Müftüsü Mehmet Aşık'tan ramazan ayı mesajı
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        Sakarya İl Müftüsü Mehmet Aşık, ramazan ayı öncesinde açıklamalarda bulundu.

        Aşık, AA muhabirine, ramazan ayının faziletini Kur'an'dan aldığını, şereflendiğini ve bereketlendiğini söyledi.

        Kent merkezi ve 16 ilçedeki camilerde Kur'an kurslarında ramazan hazırlığı yapıldığı ve tedbirlerin alındığını anlatan Aşık, "Bütün camilerimizde teravihler aksamadan kılınacak, vaazlarımız devam edecek, cemaatimizin uygun olduğu vakitlerde mukabeleler okunacaktır." diye konuştu.

        Aşık, Adapazarı'nda Ağa, Hidayet, Orta, Tepekum Yeşil ve Yenigün; Akyazı'da Gazi Osmanpaşa; Arifiye'de Yeşil Kubbeli; Erenler'de Çamlıtepe ve Hafız; Geyve'de Tarhan; Hendek'te Merkez Orta; Karapürçek'te Mehmet Akif Ersoy; Karasu'da Yeni Cami; Kaynarca'da Hacı İsmail Buran; Kocaali'de Büyük Minareli; Pamukova'da Muradiye İmam Hatip Tatbikat: Sapanca'da Buhara ve Mehmet Efendi; Serdivan'da 32 Evler Su Kenarı ve Arabacıalanı Medine ile Söğütlü'de Kubbeli camide hatimle teravih namazı kılınacağını bildirdi.

        Sahurun bereketinden istifade edilmesi tavsiyesinde bulunan Aşık, "Sahurda sema kapıları açılır, bütün rahmetler yer yüzüne iner. Sahurda kalkıp bir yudum su içerek bile sahurun bereketinden faydalanalım ve arkasından sabah namazını mutlaka kılalım." dedi.

        Aşık, sahurda ve iftarda yapılan duaların kabul olduğunu dile getirerek, "Ailemize, ülkemize, devletimize, vatandaşlarımıza ve özellikle İslam'ın ilk kıblesi Kudüs, Mescid-i Aksa ve Gazzeli kardeşlerimize duayı ihmal etmeyelim. İftarda 'Önce yemek mi, namaz mı?' diye sorular soruluyor. Sünnet olan önce iftarın edilmesi sonra namaz kılınmasıdır çünkü Allah resulü böyle tavsiye etmiştir." ifadelerini kullandı.

        İftar verilmesine ilişkin tavsiyelerde bulunan Aşık, şöyle devam etti:

        "İftar sofralarımız, israf sofraları olmasın. Soframızdan yemekler çöpe gitmesin. Gazze'de, Afrika'da ve dünyanın çeşitli ülkelerinde insanlar çöpten ekmek alarak karınlarını doyurmaya çalışırken biz ibadet yapmış olduğumuz ramazanda israf etmeyelim. Yiyeceğimiz kadar alalım, sofralarımızdan çöpe ekmek ve yiyecek gitmesin. İsraf haramdır, Allah Kur'an-ı Kerim'de bizlere böyle buyur etmiştir."

        Diyanet İşleri Başkanlığınca, bu yıl "İyilik Ayı, Ramazan" temasının belirlendiğini aktaran Aşık, Müslümanların iyiliği 12 ay boyunca yapması gerektiğini sözlerine ekledi.

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