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        Serdivan'da ramazan davulcuları sınavla belirlendi

        Serdivan Belediyesi ve Sakarya Üniversitesi (SAÜ) tarafından ramazan ayında davul çalacak görevlilerin belirlenmesi için sınav düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 17:35 Güncelleme: 27.02.2025 - 17:54
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        Serdivan'da ramazan davulcuları sınavla belirlendi
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        Serdivan Belediyesi ve Sakarya Üniversitesi (SAÜ) tarafından ramazan ayında davul çalacak görevlilerin belirlenmesi için sınav düzenlendi.

        Serdivan Belediyesi konferans salonunda, SAÜ Konservatuar Bölümü öğretim üyeleri gözetiminde yapılan sınavda, adayların davul çalma ve mani okuma performansları izlendi.

        SAÜ Devlet Konservatuarı Türk Halk Oyunları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cenk Kerem Yılmaz, AA muhabirine, adaylara bilgi ve tecrübelerini aktardıklarını söyledi.

        Eğitimin eğlenceli geçtiğini ifade eden Yılmaz, "Geleneğimizin tarihi süreç içerisindeki rolünü, bugün onların hangi misyonu yerine getirdiklerini ifade etmeye çalıştık. Ardından da yaptığımız küçük eğitimlerle, zaten oldukça deneyimli olan Serdivan ilçesindeki davulcularımızla küçük pratikler yaptık." dedi.

        SAÜ Devlet Konservatuarı Türk Halk Oyunları Öğretim Üyesi Dr. Umut Erdoğan, eğitimin karşılıklı faydalı olduğunu belirterek, geleneksel kültür öğelerine verilen değerin artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

        Serdivan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Kadir Aydın, davulculuğun önemli bir gelenek olduğunu aktararak, "Sonraki kuşaklara da bunun doğru aktarılma noktasında bazı eğitimler vererek bu doğru aktarılma sağlanması yönünde bugün çalışma gerçekleştirdik. Serdivanımızın 24 mahallesinde 24 davulcu ramazan ayı boyunca faaliyetlerine devam edecek." ifadelerini kullandı.

        Ramazan davulcusu Selim Can Saat, davulunun ipinden tokmağına hepsini kontrolden geçirdiğini, görevine hazır şekilde mahallelere çıkacağını belirtti.

        Eğitimden memnun kaldığını belirten ramazan davulcusu Tahsin Sarı, "Davullarımızın her şeyini hazırladık. İplerini germesini, tokmakları her şeyini hazır vaziyete getirdik. Üniversite hocalarından ders aldığımız daha iyi oldu, eğitim için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        İlçede bulunan 24 mahalleye 24 sertifikalı davulcu seçildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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