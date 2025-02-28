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        Sakarya'da dolandırıcılığa karşı bilgilendirme toplantısı yapıldı

        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde "Dolandırıcılık ve Aile İçi Olaylar" bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 08:51 Güncelleme: 28.02.2025 - 08:53
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        Sakarya'da dolandırıcılığa karşı bilgilendirme toplantısı yapıldı
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        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde "Dolandırıcılık ve Aile İçi Olaylar" bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Pamukova Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, Pamukova Kaymakamı Gürsel Temurci, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Şevket İlhan, Pamukova Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Mesut Kiraz, kurum amirleri ve muhtarlar katıldı.

        Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren İlhan, dolandırıcılık ve aile içi olayların toplumsal sorun olduğuna vurgu yaparak, bu konuda toplumun bilinçlendirilmesinin öneminden bahsetti.

        Program kapsamında, komiserler Kaan İleri ve Hakan Yesirci'nin gerçekleştirdiği sunumda, dolandırıcılık yöntemleri, aile içi şiddetin belirtileri ve bu tür olaylarla başa çıkma yöntemlerine yer verildi.

        Toplantı, katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla sonra erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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