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        Sakarya'da firari hükümlü yakalandı

        Sakarya'da hakkında 10 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Karasu ilçesinde yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 11:04 Güncelleme: 28.02.2025 - 12:05
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        Sakarya'da firari hükümlü yakalandı
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        Sakarya'da hakkında 10 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Karasu ilçesinde yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Hakkında "kasten yaralama" suçundan 10 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Z'nin (63) arama kaydı sisteme girildikten 1 dakika sonra, bulunduğu yer Karasu Jandarma Komutanlığı ekiplerince tespit edildi.

        Düzenlene operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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