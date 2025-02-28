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        Sakarya Valisi Doğan'dan ramazan ayı mesajı

        Sakarya Valisi Rahmi Doğan, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 13:54 Güncelleme: 28.02.2025 - 13:54
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        Sakarya Valisi Doğan'dan ramazan ayı mesajı
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        Sakarya Valisi Rahmi Doğan, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Doğan, mesajında, ramazana kavuşmanın heyecanı ve mutluluğu içerisinde olunduğunu belirtti.

        Doğan, ramazan ayının gelmesiyle dinimizde ve kültürümüzde büyük yere sahip yardımlaşma ve paylaşma konularına hassasiyetin daha da arttığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Ramazan paylaşmak, paylaşarak çoğalmak demektir. Bu ayda manevi duygular üst düzeyde yaşanıyor, kardeşlik ve sevgi bağları güçleniyor. Ramazanın ruhuna ve maneviyatına uygun toplumun değişik kesimlerine dokunmalı, aziz şehitlerimizin emaneti olan şehit ailelerimiz ve kahraman gazilerimizin yanında olmalı, hasta ve yaşlılarımıza bu ay boyunca özel hürmet ve hassasiyet göstermeli, sofralarına misafir olup onları sofralarımızda misafir etmeliyiz. Ramazan boyunca gösterdiğiniz özveri, paylaşma ve yardımlaşma duygusunun kalıcı olmasını, bu güzel duyguların sadece ramazan ile sınırlı kalmayıp tüm yıl boyunca hep birlikte yaşanmasını temenni ediyorum."

        Vali Doğan, rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan ramazanda muhakeme etmenin, iyiliğin, şefkatin, merhametin, yardımlaşmanın, bağışlamanın ve bağışlanmanın daha iyi idrak edileceğini aktararak, ramazanın İslam dünyasına sağlık, huzur ve esenlik getirmesi temennisinde bulundu.

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