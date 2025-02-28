Sakarya'da "Bağımlılığa Hayır: Sağlıklı Yaşam" etkinliği düzenlendi

Moderatörlüğünü İlçe Sağlık Müdürü Şeyda Tok'un yaptığı programa Sakarya Yeşilay Şube Başkanı Prof. Dr. Yusuf Genç konuşmacı olarak katıldı.

Yeşilay Sakarya Şubesinden 'yapılan açıklamaya göre, Yeşilay Sakarya Şubesi ve Akyazı Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen etkinlik, Sakarya Büyükşehir Belediyesi bando ekibinin müzik dinletisiyle başladı.

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