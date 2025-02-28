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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Sakarya'da konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, "28 Şubat döneminin kara günlerini Allah bir daha bizlere göstermesin. Onun için güçlü olacağız. Nice zincirleri kırdık, prangaları koparttık, nice yenilikler, ilkler ve güzellikler yaşadık. Daha fazla güç vereceğiz ki Cumhur İttifakı ve AK Parti'ye, anayasayı değiştirelim, yeni sivil bir anayasa oluşturalım ve bütün bu kazandıklarımızı da kayda geçelim." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 21:55 Güncelleme: 28.02.2025 - 22:00
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Sakarya'da konuştu:
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, "28 Şubat döneminin kara günlerini Allah bir daha bizlere göstermesin. Onun için güçlü olacağız. Nice zincirleri kırdık, prangaları koparttık, nice yenilikler, ilkler ve güzellikler yaşadık. Daha fazla güç vereceğiz ki Cumhur İttifakı ve AK Parti'ye, anayasayı değiştirelim, yeni sivil bir anayasa oluşturalım ve bütün bu kazandıklarımızı da kayda geçelim." dedi.

        Mevcut görevine yeniden seçilen Yavuz, partisinin Sakarya İl Başkanlığını ziyaret etti. Partililer tarafından coşkuyla karşılanan Yavuz'a çiçek takdim edildi.

        Vatandaşlarla ve partililerle selamlaşan Yavuz, burada, karşılamadan dolayı katılımcılara teşekkür etti.

        Bu işe dava nazarıyla baktıklarını ifade eden Yavuz, dava liderlerinin de Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi.

        Yavuz, dünyanın çok önemli bir süreçten geçtiğini ifade ederek "Bizim Gazze ve Suriye meselemiz var. Bu coğrafyanın, insanlığın dertleri var. Recep Tayyip Erdoğan gibi güçlü liderin arkasında daha güçlü olacağız, sıra dağlar gibi duracağız ki ondan yük almış olalım. Siz de her biriniz bugüne kadar yük aldınız ve yük almaya devam edeceğiz." diye konuştu.

        Halis niyetlerle, birlik beraberlik içerinde oldukları sürece kentte AK Parti ve Cumhur İttifakı milletvekili sayısının artacağını aktaran Yavuz, Sakarya'yı daha marka bir şehir haline getireceklerini, belediyecilikte daha kalıcı ve önemli işler yapacaklarını kaydetti.

        Yavuz, Türkiye ve Sakarya için gece gündüz çalışacaklarını ifade ederek "Ne kadar gücüm, enerjim varsa son damlasına kadar millet, memleket ve Sakarya için harcayacağımdan emin olun." ifadesini kullandı.

        Yavuz, şöyle konuştu:

        "28 Şubat döneminin kara günlerini Allah bir daha bizlere göstermesin. Onun için güçlü olacağız. Nice zincirleri kırdık, prangaları koparttık, nice yenilikler, ilkler ve güzellikler yaşadık. Daha fazla güç vereceğiz ki Cumhur İttifakı ve AK Parti'ye, anayasayı değiştirelim, yeni sivil bir anayasa oluşturalım ve bütün bu kazandıklarımızı da kayda geçelim."

        AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever de vatandaşların ramazan ayını kutladı.

        Programa AK Parti Sakarya milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Çiğdem Erdoğan, Ertuğrul Kocacık, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, ilçe belediye başkanları, partililer ve vatandaşlar katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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