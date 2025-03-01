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        Sakarya'da öğrenciler afet farkındalığı için hazırladıkları projeleri sergide tanıttı

        Sakarya'da ilkokul öğrencileri, afet farkındalığı için hazırladıkları projeleri sergide tanıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 11:33 Güncelleme: 01.03.2025 - 11:42
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        Sakarya'da öğrenciler afet farkındalığı için hazırladıkları projeleri sergide tanıttı
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        Sakarya'da ilkokul öğrencileri, afet farkındalığı için hazırladıkları projeleri sergide tanıttı.

        Serdivan ilçesindeki bir alışveriş merkezinde "Afet Risk Azaltma Proje Yarışma Sergisi" açıldı.

        Sergide, Milli Eğitim Bakanlığı, AFAD, Türk Japon Vakfı (TJV) ve Japonya Uluslararası İş Birliği Ajansı (JICA) ile gerçekleştirilen Afet Risk Azaltma Proje Yarışması'na katılan Adapazarı Atatürk İlkokulu öğrencilerinin hazırladığı projeler tanıtıldı.

        Adapazarı Milli Eğitim Müdürü Engin Kahraman AA muhabirine, öğrencilerin yarışmada derece elde ettiğini belirterek, "AFAD risk azaltma projesi kapsamında yapılan bu yarışmada elde etmiş oldukları başarılardan dolayı öğrencilerimize gurur duyuyoruz." dedi.

        Sakarya AFAD Müdürü Bekir Şen de öğrencilerin afet bilincini yaygınlaştırmak ve toplumu bilinçlendirmek için proje yarışmasına katılmalarının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

        Şen, bu tür projelerin yaygınlaşmasına adına desteklerinin süreceğini ifade etti.

        Proje yarışmasında Türkiye ikincisi olan öğrenci Şeyma Kayınoğlu ise etkinliğe katılarak insanların afetler konusunda bilinçlenmesine katkı sağlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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