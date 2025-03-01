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        Sakarya Şehir Hastanesi'nin yüzde 70'i tamamlandı

        EMRE AYVAZ - Sakarya'da yaklaşık 300 dönümlük alanda yapımı devam eden 1000 yatak kapasiteli Şehir Hastanesi'nde çalışmalar sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 12:28 Güncelleme: 01.03.2025 - 12:40
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        Sakarya Şehir Hastanesi'nin yüzde 70'i tamamlandı
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        EMRE AYVAZ - Sakarya'da yaklaşık 300 dönümlük alanda yapımı devam eden 1000 yatak kapasiteli Şehir Hastanesi'nde çalışmalar sürüyor.

        Adapazarı ilçesindeki Alandüzü Mahallesi'nde yapımı devam eden ve yüzde 70 ilerleme kaydedilen hastane, tek kampüste ihtiyaçların karşılandığı ileri teknolojiyle donatılmış sağlık üssü olacak.

        İnşaatında yaklaşık 1000 kişinin çalıştığı, 283 bin metrekare kapalı alana sahip olacak hastane, tamamlandığında toplamda 1000, ihtiyaç halinde de 1500 yatak kapasitesiyle hizmet verecek.

        Hastane, genel, kadın doğum, çocuk, onkoloji ile kalp ve damar cerrahisi başta olmak üzere 315 poliklinik, tam teşekküllü 35 ameliyathane, 183 yoğun bakım yatağıyla hizmet verecek.

        Planlamalar doğrultusunda 25 yataklı diyaliz, 10 yataklı palyatif bakım, 10 yataklı yanık, 4 yataklı iyotlu tedavi ve 30 yataklı kemik iliği nakil ünitesinin devreye alınacağı sağlık yatırımında, acil servis birimi ise 13 poliklinik ve 70 müşahede yatağıyla hasta kabulü yapacak.

        Muhtemel depremlere karşı korunması amacıyla temele 835 deprem izolatörü yerleştirilen hastaneye kolay ulaşım için Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı metrobüs çalışması devam ediyor.

        - "Sağlık turizmine bir bölüm ayrıldı"

        İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Kayhan Özdemir, AA muhabirine, sağlık hizmetlerini yüksek teknoloji eşliğinde sunabilecekleri hastanenin yükselmeye devam ettiğini söyledi.

        Özdemir, modern mimarisiyle hastanenin 283 bin metrekarelik kapalı alanda hizmet vereceğini dile getirerek, "Hastanemiz 5 bloktan oluşuyor. Genel hastane, onkoloji, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk hastalıkları ve kalp-damar bloğu şeklinde 315 poliklinik, 183 yoğun bakım yatağı, 35 tam teşekküllü ameliyathane, 1000 yatak ancak gerekli ve acil durumlarda 1500 yatağa kadar çıkabilecek kapasiteye sahip şeklinde inşa ediliyor." dedi.

        Kentin fay hattında yer aldığından olası bir deprem de göz önünde bulundurularak 835 deprem izolatörünün kullanıldığını aktaran Özdemir, "Hastanenin tamamlanmasıyla şehrimiz birçok yeni ve güçlendirilmiş sağlık hizmetine kavuşmuş olacak. Birçok branşta yatak sayımız artacağı gibi yeni hizmetler de sunabileceğiz. Kemik iliği nakil, yanık, çoklu diyaliz üniteleri, anne oteli, sağlık turizmi gibi hizmetler vereceğiz." ifadesini kullandı.

        Özdemir, hastaların konforlu bir şekilde hastaneye ulaşımının sağlanması adına Büyükşehir Belediyesinin kent merkezinden hastaneye metrobüs çalışması yürüttüğünü dile getirerek, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın hayalim dediği şehir hastanelerimizin ülkemizin sağlık sistemine kazandırılmasının ne kadar önemli olduğunu pandemide bir kez daha gördük." diye konuştu.

        Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde de çevre illerden gelen hastalara hizmet verildiğini aktaran Özdemir, şöyle devam etti:

        "Sakarya geçiş bölgesi. Özellikle Kuzey Marmara Otoyolu'nun hizmete girmesinden sonra Sakarya'mızın birçok alanda tercih edilirliği arttı. Sağlık da bunların önemli bir kısmını oluşturmakta. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çok özellikli yan dal kliniklerimiz mevcut. Şehir hastanemizle beraber bu hizmetleri daha geniş ve konforlu bir alanda yüksek teknoloji eşliğinde verme şansı bulacağız."

        Özdemir, Türkiye'nin sağlık turizmi hizmetinde tercih edildiğini, bu alana şehir hastanesinde bir bölüm ayrıldığını sözlerine ekledi.

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