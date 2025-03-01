Sakarya'da bağımlılığa dikkati çekmek için trafik ışıklarında "yeşil hilal" yanacak

Sakarya'da 1-7 Mart Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında kent merkezindeki trafik ışıklarına "yeşil hilal" görseli yansıtıldı.

Sakarya Yeşilay Şubesince Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle yürütülen çalışma kapsamında kentin belirlenen noktalarındaki trafik lambalarında yeşil ışıkta bir hafta boyunca "yeşil hilal" görseli yanacak.

Etkinlikler kapsamında Yeşilay görevlileri ve gönüllüleri, Çark Caddesi'nin trafiğe açık kısmında kırmızı ışık yandığında sürücülere bilgilendirici broşür, Yeşilay bilekliği ve çocuklar için balon dağıttı. Ekipler araçlarda bulunanlara da "Yeşilay ile hem hayatınız hem yolunuz açık olsun." dedi.

Çalışmalarda yer alan Sakarya Üniversitesi Genç Yeşilay Öğrenci Topluluğu Başkanı Elif İrem, AA muhabirine, Yeşilay Haftası'nın ilk gününde "yeşil hilal" projesini tanıttıklarını ve sürücülere hafta kapsamında bilgiler verdiklerini söyledi.

Broşür ve bileklik dağıttıklarını aktaran İrem, "Bağımlılıkla mücadelemize siz de destek olun. 1-7 Mart Yeşilay Haftamızın ilk günü bugün. Bunu da tanıtmak amacıyla yeşil yandığında yeşil hilalimiz gözüküyor. Bu hafta boyunca çok aktifiz." diye konuştu.

Yeşilay tarafından hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenecek.