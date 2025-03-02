Sakarya'daki liseli öğrencilerden TÜBİTAK'ta 4 derece

Sakarya'da eğitim gören liseli öğrenciler, TÜBİTAK 56. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması İstanbul Asya Bölge Finalleri Sergisi'nde bölge finallerinde 4 derece elde etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarışmaya Türkiye genelinde 22 bin 586, İstanbul-Asya bölgesinden ise 1789 proje başvurusunun yapıldığı belirtildi.

Başvuruların görevli jüri üyeleri tarafından değerlendirilmesi ve yapılan ön değerlendirme sonucunda, 12 alanda 100 projenin bölge yarışmasına katıldığı aktarılan açıklamada, elemeler sonrası, Sakarya bu alanda 600 proje arasından 7 çalışmayla bölge sergisine katılmaya hak kazandığı anlatıldı.

Öğretmen Barış Örgen'in danışmanlığını yaptığı Şehit Üsteğmen İbrahim Abanoz Anadolu Lisesi'nin, psikoloji ve tarih alanında ikincilik elde ettiği bildirilen açıklamada, öğretmen Ayşegül Örgen'in danışmanlığını yaptığı Karasu Atatürk Anadolu Lisesi'nin sosyoloji alanında üçüncülük, danışmanlığını öğretmen Mecit Baştan ve Azer Yurtkulu'nun yaptığı Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi'nin de biyoloji alanında üçüncülük elde ederek bölge sergisine katılmaya hak kazandığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"nin hedefleri doğrultusunda bilgisini beceriye dönüştüren gençlerin başarılarını takdirle karşıladıklarını belirterek, dereceye giren öğrencileri ve danışman öğretmenleri tebrik etti.