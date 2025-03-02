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        Sakarya'da gençler ve çocuklar, Yeşilay Haftası'nda sağlıklı yaşam için gazete dağıttı

        Sakarya'da gönüllü gençler ve çocuklar, sağlıklı yaşama dikkati çekmek amacıyla çıkarılan gazeteleri dağıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 16:37 Güncelleme: 02.03.2025 - 17:07
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        Sakarya'da gençler ve çocuklar, Yeşilay Haftası'nda sağlıklı yaşam için gazete dağıttı
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        Sakarya'da gönüllü gençler ve çocuklar, sağlıklı yaşama dikkati çekmek amacıyla çıkarılan gazeteleri dağıttı.

        Yeşilay Sakarya Şubesi, 1-7 Mart Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında "Hepimiz İçin Bağımsız Gelecek" mesajıyla Adapazarı ilçesi Çark Caddesi'nde pankart açarak yürüyüş düzenledi.

        Yürüyüşte Genç Yeşilay gönüllüsü gençler ve çocuklar, Yeşilay tarafından yayımlanan "Fısıltı" gazetesini "Yazıyor yazıyor, Yeşilay 105 yaşında" sloganları eşliğinde dağıttı.

        Yürüyüş ve gazete dağıtımının ardından düzenlenen basın açıklamasında konuşan 7. sınıf öğrencisi Ali Kerem Konakçı, şunları söyledi:

        "Yeşilay Haftası, dünyanın en önemli sorunlarından biri olan ve bağımlılık yaptığı bilinen sigara, alkol, kumar, teknoloji, uçucu ve uyarıcı tüm bağımlılık yapıcı maddelerle mücadeleyi içermektedir. Bu zararlı alışkanlıklar, kişinin kendisinde, ailesinde ve toplumda yıkıcı etkiler bırakmakta, ülke ekonomisinde büyük kayıplara neden olmaktadır."

        Bağımlılık çeşitleri ve tehlikelerinden bahseden ve herkesi 1-7 Mart Yeşilay Haftası etkinliklerine davet eden Konakçı, konuşmasının sonunda verdiği mesajda, "Biz gençler sizin geleceğiniz ve ümitleriniz. Biraz vicdanlı, sorumlu ve duyarlı olun. Ne olur kendinize, ailenize, toplumunuza, geleceğinize ve bize kıymayın." dedi.

        Sakarya Yeşilay Şube Başkanı ve Sakarya Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yusuf Genç de "Dünyanın ortak sorunu olan bağımlılık konusu, bir kısım insanların mücadelesiyle gerçekleştirilemez. Toplumun tamamının ilgi alanında olmasıyla ve hepimizin katılım sağlamasıyla ancak dünya üzerinde bu konuda bir nebze katkı sağlayabiliriz." diye konuştu.

        Dağıtılan "Fısıltı" gazetesinin içeriğinde, Yeşilay'ın 105 yıllık mücadele tarihi, bağımlılık çeşitleri, tehlikeleri ve bunlarla mücadele yöntemleri anlatılıyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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