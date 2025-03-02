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        Karasu Limanı'nda tahıl deposunun duvarı çöktü

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde bulunan Karasu Limanı'ndaki deponun duvarının çökmesi sonucu tahıllar yola döküldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 20:29 Güncelleme: 02.03.2025 - 20:31
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        Karasu Limanı'nda tahıl deposunun duvarı çöktü
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        Sakarya'nın Karasu ilçesinde bulunan Karasu Limanı’ndaki deponun duvarının çökmesi sonucu tahıllar yola döküldü.

        Yalı Mahallesi Batı Karadeniz Caddesi'ndeki liman içerisinde özel bir işletmeye ait tahıl depolarından birinin perde betonu çöktü. Çökme sonucu tonlarca tahıl, caddeye döküldü.

        Liman ekipleri, yolu trafiğe kapatarak vinçler yardımıyla tahılları topladı.

        Toplanan tahıllar, tırlara doldurularak başka bir depoya taşındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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