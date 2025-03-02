Karasu Limanı'nda tahıl deposunun duvarı çöktü
Sakarya'nın Karasu ilçesinde bulunan Karasu Limanı'ndaki deponun duvarının çökmesi sonucu tahıllar yola döküldü.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde bulunan Karasu Limanı’ndaki deponun duvarının çökmesi sonucu tahıllar yola döküldü.
Yalı Mahallesi Batı Karadeniz Caddesi'ndeki liman içerisinde özel bir işletmeye ait tahıl depolarından birinin perde betonu çöktü. Çökme sonucu tonlarca tahıl, caddeye döküldü.
Liman ekipleri, yolu trafiğe kapatarak vinçler yardımıyla tahılları topladı.
Toplanan tahıllar, tırlara doldurularak başka bir depoya taşındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.