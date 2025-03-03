Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sapanca Gölü'ndeki su seviyesi şubatta 28 santimetre arttı

        Sakarya'da etkili olan yağışların ardından Sapanca Gölü'ndeki su seviyesi 30,66 metreye ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 15:15 Güncelleme: 03.03.2025 - 15:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sapanca Gölü'ndeki su seviyesi şubatta 28 santimetre arttı
        ABONE OL

        Sakarya'da etkili olan yağışların ardından Sapanca Gölü'ndeki su seviyesi 30,66 metreye ulaştı.

        Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, şubat ayının başında mevsim normallerinin altında seyreden göldeki su seviyesinin, son yağışlarla yükselişe geçtiği bildirildi.

        Şubatın ilk haftasında 30,38 metre ölçülen göldeki su seviyesinin, geçen haftalarda etkili olan kar ve yağmurla 30,66 metreye yükseldiği belirtilen açıklamada, yağışların seviyesini 28 santimetre yükselttiği göle 14 milyon metreküp su kazandırdığı kaydedildi.

        Bahar ve yaz aylarında içme suyu kaynağını korumak için suyun bilinçli ve tasarruflu kullanılması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Yağışlarla göl seviyesinde artış yaşansa da suyun tasarruflu kullanılması büyük önem taşıyor. 14 milyon metreküplük artışın üst kesimlerdeki karların erimesiyle artmasını bekliyoruz. Artışlar, geçen yaz Sapanca Gölü'nün yaşadığı su sorunlarını unutturmamalı." uyarısında bulunuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da vahşet! Ailesini katletti!
        İstanbul'da vahşet! Ailesini katletti!
        İstanbul Üniversitesi'nden diploma açıklaması
        İstanbul Üniversitesi'nden diploma açıklaması
        Beykoz Belediye Başkanı için tutuklama talebi
        Beykoz Belediye Başkanı için tutuklama talebi
        Eski eş, kadını yaraladı! Kadının sevgilisini katletti!
        Eski eş, kadını yaraladı! Kadının sevgilisini katletti!
        Avusturya'da 155 gün sonra hükümet göreve başladı
        Avusturya'da 155 gün sonra hükümet göreve başladı
        ODTÜ, THE'nın itibar sıralamasına giren tek Türk üniversitesi
        ODTÜ, THE'nın itibar sıralamasına giren tek Türk üniversitesi
        Motokurye istemeden hafifçe dokundu... Feci darp kamerada!
        Motokurye istemeden hafifçe dokundu... Feci darp kamerada!
        İnternette 7 bin TL'ye satılıyor! Cezası cep yakıyor!
        İnternette 7 bin TL'ye satılıyor! Cezası cep yakıyor!
        Yönetimden Okan Buruk’a destek!
        Yönetimden Okan Buruk’a destek!
        Aşk yaşıyorlar
        Aşk yaşıyorlar
        Eski hakemler değerlendirdi: İki kırmızı kart!
        Eski hakemler değerlendirdi: İki kırmızı kart!
        İnan Kıraç'a geçici vasi tayin edildi
        İnan Kıraç'a geçici vasi tayin edildi
        Eski Hollywood ihtişamı geri döndü! Oscar'dan kareler...
        Eski Hollywood ihtişamı geri döndü! Oscar'dan kareler...
        Borsada enflasyon coşkusu
        Borsada enflasyon coşkusu
        TÜİK'e açılan enflasyon davasında duruşma sona erdi
        TÜİK'e açılan enflasyon davasında duruşma sona erdi
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Özcan Deniz hakkında soruşturma
        Özcan Deniz hakkında soruşturma
        Şubat ayı enflasyonu açıklandı
        Şubat ayı enflasyonu açıklandı
        İşte Oscar'ın kazananı
        İşte Oscar'ın kazananı
        "İster alkışlarla gönderirler ister çiçeklerle..."
        "İster alkışlarla gönderirler ister çiçeklerle..."

        Benzer Haberler

        Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa
        Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa
        Ramazan ayı süslemeleri Çark Caddesi'ne görsel zenginlik kattı
        Ramazan ayı süslemeleri Çark Caddesi'ne görsel zenginlik kattı
        Otizmli milli yüzücü Ali Şiroğlu, dünya şampiyonluğu hedefiyle kulaç atıyor
        Otizmli milli yüzücü Ali Şiroğlu, dünya şampiyonluğu hedefiyle kulaç atıyor
        Sakaryaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük maçının ardından
        Sakaryaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük maçının ardından
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Karasu Limanı'nda tahıl deposunun duvarı çöktü
        Karasu Limanı'nda tahıl deposunun duvarı çöktü