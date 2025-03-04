Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da belediyelerde mart ayı olağan meclis toplantısı yapıldı

        Adapazarı, Erenler, Ferizli ve Söğütlü belediyelerinin mart ayı olağan meclis toplantıları gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 15:12 Güncelleme: 04.03.2025 - 15:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da belediyelerde mart ayı olağan meclis toplantısı yapıldı
        ABONE OL

        Adapazarı, Erenler, Ferizli ve Söğütlü belediyelerinin mart ayı olağan meclis toplantıları gerçekleştirildi.

        Adapazarı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Orhangazi Kültür Merkezi'nde başkanlığını Mutlu Işıksu'nun yaptığı toplantıda 3 maddelik gündemin iki maddesi imar komisyonuna oy birliği ile havale edilirken, diğer madde oy birliği ile kabul edildi.

        Toplantıda konuşma yapan Işıksu, ramazan ayının huzur, bereket, kardeşlik ve paylaşmanın ayı olduğunu belirterek, sosyal belediyecilik anlayışıyla her yıl daha da geliştirdikleri destek hizmetlerini sürdürdüklerini anlattı.

        İftar sofralarına misafir olup muhabbetin ve samimiyetin güzelliğini hep birlikte yaşadıklarını aktaran Işıksu, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızı kamu kurumlarıyla tespit edip maddi manevi destek oluyoruz. Kızılay başta olmak üzere sosyal vakıf ve derneklerle işbirliğimizi daha da güçlendirerek örnek çalışmalara imza atıyoruz. Sosyal destek hizmetlerimiz, sosyal marketimiz, destek kartlarımız, hane iftarlarımız, sıcak yemek desteklerimiz, sevgi butiğimiz, bakkal ziyaretlerimizle inşallah bu ramazan ayında da elimizden gelenin en iyisini yapmak için gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        - Erenler

        Erenler Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Şenol Dinç'in başkanlığında yapılan toplantıda 1 gündem maddesi karara bağlandı.

        Toplantıda konuşma yapan Dinç, 33 mahallede çalışmaların programlı şekilde sürdüğünü aktararak, birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin ramazan ayında daha da pekişmesini temenni etti.

        - Ferizli

        Fehmi Ata Sosyal Tesisleri'nde iftar programının ardından düzenlenen ve başkanlığını Mehmet Ata'nın yaptığı mart ayı olağan meclis toplantısında 2 gündem maddesi karara bağlandı.

        Ramazan ayının ilçeye, ülkeye ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesi temennisinde bulunan Ata, ilçenin muhtelif noktalarında devam eden yol bakım ve onarım çalışmalarının aralıksız sürdüğünü, Seyifler Mahallesi'nde ikinci etap doğalgaz altyapı çalışmalarının tamamlandığı kaydetti.

        Ata, Esentepe Mahallesi'ndeki sosyal tesis inşaatının en kısa sürede tamamlanarak hizmete açılması için çalışmaların hızlandırıldığına değinerek, Gölkent Mahallesi'ndeki Büyük Akgöl çevresinde yürütülen çevre düzenleme çalışmalarının titizlikle sürdüğünü ifade etti.

        Sezonun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Sinanoğluspor kulübünü tebrik eden Ata, ilçedeki spor kulüplerine sağlanan desteğin artarak devam edeceğini belirtti.

        - Söğütlü

        Söğütlü Belediyesi mart ayı olağan meclis toplantısı Selçuk Kurt başkanlığında meclis toplantı salonunda gerçekleşti.

        Toplantıda konuşan Kurt, kar yağışı öncesinde personeliyle toplantı yaptıklarını aktararak, "Görev yapacak ekibimizi belirledik. İş makinelerimizi hazır vaziyette bekleterek muhtarlarımızı bilgilendirdik. Allah'ın izniyle vatandaşlarımıza sıkıntı yaşatmadan hep birlikte atlattık, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Borsada manipülasyona 17 gözaltı
        Borsada manipülasyona 17 gözaltı
        Şehit polisin katili 16 yıl sonra yakalandı
        Şehit polisin katili 16 yıl sonra yakalandı
        Sırbistan Meclisi'nde kavga
        Sırbistan Meclisi'nde kavga
        Şampiyonu duyurdular! 1 puan farkla...
        Şampiyonu duyurdular! 1 puan farkla...
        Esad'ın kardeşinin evinin altında kasalarla dolu tüneller bulundu
        Esad'ın kardeşinin evinin altında kasalarla dolu tüneller bulundu
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Emekli maaşlarına milli gelir ayarı
        Emekli maaşlarına milli gelir ayarı
        Eleştiri okları onlara döndü!
        Eleştiri okları onlara döndü!
        Otomobil satışları düşmeye devam ediyor
        Otomobil satışları düşmeye devam ediyor
        Kraliçe, teselliyi Türkiye'de aradı
        Kraliçe, teselliyi Türkiye'de aradı
        355 milyar liralık deprem koruması
        355 milyar liralık deprem koruması
        Galatasaray'dan TFF'ye Mourinho başvurusu!
        Galatasaray'dan TFF'ye Mourinho başvurusu!
        Soğuklar gidiyor, bahar havası geliyor!
        Soğuklar gidiyor, bahar havası geliyor!
        Yine hapis cezası aldı
        Yine hapis cezası aldı
        100 dolarlık banknotlara Trump resmi konulması için yasa tasarısı
        100 dolarlık banknotlara Trump resmi konulması için yasa tasarısı
        Dijital miras nasıl bırakılır?
        Dijital miras nasıl bırakılır?
        Pentagon'dan "Geçen hafta ne yaptınız?" sorusuna yanıt rehberi
        Pentagon'dan "Geçen hafta ne yaptınız?" sorusuna yanıt rehberi
        Eşi ve babası konuştu! Peyzaj mimarı Ece aranıyor!
        Eşi ve babası konuştu! Peyzaj mimarı Ece aranıyor!
        Edip Akbayram'a veda
        Edip Akbayram'a veda
        Küresel tehdit! Yetişkinlerin yarısından fazlasını obez olacak
        Küresel tehdit! Yetişkinlerin yarısından fazlasını obez olacak

        Benzer Haberler

        Kaçak kahvehanede kumar oynayan 66 kişiye suçüstü
        Kaçak kahvehanede kumar oynayan 66 kişiye suçüstü
        Sapanca Gölü'ndeki su seviyesi şubatta 28 santimetre arttı
        Sapanca Gölü'ndeki su seviyesi şubatta 28 santimetre arttı
        Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa
        Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa
        Ramazan ayı süslemeleri Çark Caddesi'ne görsel zenginlik kattı
        Ramazan ayı süslemeleri Çark Caddesi'ne görsel zenginlik kattı
        Otizmli milli yüzücü Ali Şiroğlu, dünya şampiyonluğu hedefiyle kulaç atıyor
        Otizmli milli yüzücü Ali Şiroğlu, dünya şampiyonluğu hedefiyle kulaç atıyor
        Sakaryaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük maçının ardından
        Sakaryaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük maçının ardından