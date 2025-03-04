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        AK Parti İl Başkanı Tever, ramazanda vatandaşlarla bir araya gelecek

        AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, ramazan ayı boyunca Sakarya'nın ilçelerinde vatandaşlarla bir araya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 15:25 Güncelleme: 04.03.2025 - 15:29
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        AK Parti İl Başkanı Tever, ramazanda vatandaşlarla bir araya gelecek
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        AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, ramazan ayı boyunca Sakarya'nın ilçelerinde vatandaşlarla bir araya gelecek.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Tever, ramazanın, paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin ve en özel zamanlarından olduğunu anlattı.

        Bu ayda Sakarya'nın her köşesinde hemşehrileriyle kardeşlik ve gönül sofralarında bir araya geleceğini belirten Tever, "Her akşam farklı bir ilçede, farklı bir hanede iftarımızı açacak, Sakarya'mızın dört bir yanındaki vatandaşlarımızla aynı sofrayı paylaşacağız. İlçelerimizde, vefa ve esnaf ziyaretlerinde bulunacak, teravih namazlarının ardından mahallelerimizde hemşehrilerimiz ile kucaklaşacağız. Amacımız, ramazanın manevi atmosferini hep birlikte yaşamak ve bu güzel ayın bereketini paylaşmak." ifadelerine yer verdi.

        Tever, ramazan ayının, birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu pekiştiren özel bir zaman dilimi olduğuna değinerek, bu vesileyle, sevgi ve kardeşlik bağlarının daha da güçlenmesini ve yapılan duaların kabul olmasını temenni etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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