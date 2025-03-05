"Sapanca cevizi" coğrafi işaretle tescillendi

Sakarya'da yetiştirilen "Sapanca cevizi", Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret tescili aldı.

Sapanca Tarım ve Orman Müdürü Süleyman Kabakçı, AA muhabirine, "Sapanca cevizi"nin taze tüketimlik olarak yörenin bilinen, tanınan ve talep edilen bir tür olduğunu söyledi.

Cevizin tescil edilmesiyle ilgili çiftçilerden ve farklı kuruluşlardan talepler olduğunu aktaran Kabakçı, "Biz bu talepler doğrultusunda patent kurumuna müracaatımızı yaparak yaklaşık 2 yıllık sürecin sonunda coğrafi işaret belgemizi aldık. Sapanca cevizi tescillenmiş oldu. İleride yapılacak çalışmalarda, ürünün pazarlanmasında, geliştirilmesinde, daha ilerideki aşamalarda inşallah katkısı olacağını ümit ediyoruz. İlçemiz çiftçilerine, ülkemize armağan olsun, hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden (SUBÜ) yapılan açıklamada, tescil almaya hak kazanan "Sapanca cevizi" ile ilgili SUBÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Beyhan tarafından ıslah çalışmaları yürütüldüğü belirtildi.

Coğrafi işaretin, tüketiciler için ürünün kaynağı, karakteristik özellikleri ve bu özellikler ile coğrafi alan arasındaki bağlantıyı göstererek garanti ettiği aktarılan açıklamada, tescille kalitesi, gelenekselliği, yöreden elde edilen hammaddesi ve yerel niteliklere bağlı olarak belli üne kavuşmuş ürünlerin korunmasının sağlandığı anlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beyhan, Sapanca cevizinin Sapanca Gölü havzasında yaş ceviz pazarına yönelik önemli üretim potansiyelinin bulunduğunu ifade etti.

Sapanca cevizinin coğrafi işaret almasının, yöre çiftçisinin ceviz üretiminden yüksek gelir elde etmesine, refah seviyesinin artmasına, kırsal kalkınmaya ve sürdürülebilir tarıma katkı sağlayacağını belirten Beyhan, şunları kaydetti:

"Ziraat Fakültesi olarak 2018'den beri Sapanca cevizinin ıslahı, yetiştirme tekniği, morfolojik, fenolojik, biyokimyasal ve moleküler karakterizasyonuyla ilgili araştırmalar yürütüyoruz. Araştırmalarımız neticesinde elde ettiğimiz bulgular ilk aşamada coğrafi işaret tescili potansiyelini ortaya koydu. Yakın gelecekte, Sapanca cevizinin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından standart çeşit olarak kayıt altına alınması, farklı yörelerde performanslarının belirlenmesi ve genetik çeşitliliğinin korunmasına odaklanacağımız önemli araştırma konuları olacak. Sapanca cevizinin başvuru dosyasının hazırlık sürecine Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim üyelerimiz teknik destek verdi."