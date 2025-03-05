Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, çevre yolu ve şehir merkezi arasındaki hattın uzunluğunu 4 kilometreye çıkaracak yol yapım projesini duyurdu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Bulvarı ve Ankara Caddesi arasında inşa edilecek 700 metrelik yeni arter, Adapazarı Çevre Yolu Kavşağı’ndan şehrin merkezine uzanan 3 bin 300 metrelik hattın devamında olacak.

Kamulaştırma işlemelerinin tamamlanmasının ardından yeni güzergahın yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Alemdar, "Ulaşımda Sakarya Zamanı" sloganıyla hareket ettiklerini belirterek, şehrin kuzeyi ve güneyini bağlayarak şehir merkezi ile çevre yolu güzergahını kesintisiz bağlantıya kavuşturacaklarını kaydetti.

- Hendek Gençlik Merkezi gönüllülerinden çocuklar için etkinlik

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Hendek Gençlik Merkezinin gönüllü gençleri, Rasim Paşa Camisi'nde teravih namazı saatlerinde çocuklarla eğitici oyunlar oynuyor.

Hendek Müftülüğü tarafından görevlendirilen Kur'an kursu hocaları da çocuklara namaz kılarken eşlik ederek cami sevgisini aşılıyor.

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, açıklamasında "Bu mübarek Ramazan ayında, Hendek Gençlik Merkezimizin Rasim Paşa Camisi'nde düzenlediği bu anlamlı etkinlik, gençlerimizin ve çocuklarımızın birlik ve beraberlik içinde ramazanın ruhunu yaşamasını sağlamak adına çok değerli." ifadelerini kullandı.

- Işıksu, Çark Caddesi'nde esnafla buluştu

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Çark Caddesi ve Şal Sokak'ta esnafla bir araya geldi.

Kunduracılar Odası Başkanı Kemal Turgaç ve Fotoğrafçılar Odası Başkanı Cevat Davulcu'nun da katıldığı ziyaretlerde Işıksu, esnafın talep ve önerilerini dinleyerek birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Esnaf ziyaretlerinin ardından Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Ahi Berat Töreni'nde Sakarya Ahisi seçilen İsmail Şenel'i dükkanında ziyaret eden Işıksu, şehre kattığı değerlerden dolayı kendisine teşekkür etti.