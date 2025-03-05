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        AK Parti İl Başkanı Tever'den Kaynarca'da ramazan ziyaretleri

        AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, ramazan ayı programı kapsamında Kaynarca ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 17:06 Güncelleme: 05.03.2025 - 17:57
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        AK Parti İl Başkanı Tever'den Kaynarca'da ramazan ziyaretleri
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        AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, ramazan ayı programı kapsamında Kaynarca ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Kaynarca İlçe Teşkilatında AK Parti Kaynarca İlçe Başkanı Muhammet Ali Pulat, Kadın Kolları Başkanı Nurcan Yüksel Akkurt ve teşkilat üyeleriyle bir araya gelen Tever, ramazan ayında yapılacak çalışmaları değerlendirdi.

        İlçe esnafını da ziyaret eden Tever, taleplerini dinlediği esnafa hayırlı kazançlar diledi.

        Vefa ziyaretleri kapsamında partinin kurucu üyelerinden Hüseyin Aydın'ın evini ziyaret eden Tever, ayrıca 2017 yılında Fırat Kalkanı Harekatında şehit düşen sözleşmeli er Ömer Akkuş'un babası Mahmut Akkuş'u da ziyaret etti.

        Tever, Büyükyanık Mahallesi'nde yapımı devam eden Kız Kur'an Kursu inşaatını İlçe Başkanı Pulat ve muhtar Şaban Çimen ile inceledi.

        Yeniköy Mahallesi'nde vatandaşlarla buluşan Tever, samimi muhabbetleri için kendilerine teşekkür etti.

        Tever, ramazan boyunca tüm ilçelerde vatandaşlarla bir araya geleceklerini belirterek, "Sakarya'mızın her köşesinde hemşehrilerimizle buluşacağız. Kaynarca'da geçirdiğimiz bu anlamlı gün, kardeşlik ve dayanışma ruhumuzu bir kez daha perçinledi. Vatandaşlarımızın iyi dilekleri, duaları bizim için en büyük motivasyon. Rabbim, birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin; ramazanımız mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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