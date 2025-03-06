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        Sakarya'da "Mukaddes Emanetler" sergisi açıldı

        Sakarya'da ramazan ayı dolayısıyla "Mukaddes Emanetler" sergisi izlenime sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 17:58 Güncelleme: 06.03.2025 - 18:26
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        Sakarya'da "Mukaddes Emanetler" sergisi açıldı
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        Sakarya'da ramazan ayı dolayısıyla "Mukaddes Emanetler" sergisi izlenime sunuldu.

        Sakarya Büyükşehir Belediyesince iş insanı Erol Güzel'in katkısıyla Ofis Sanat Merkezi'nde açılan sergide, Hazreti Muhammed'in Sakal-ı ve Saç-ı Şerifleri, Nal-ı Şerif, Kadem-i Şerif, Hücre-i Saadet Örtüsü, kabir toprağı ile Kabe örtüleri yer alıyor.

        Ayrıca ilk halife Hazreti Ebubekir'in Sakal-ı ve Saç-ı Şerifi, Abdülkadir Geylani'nin kabir örtüsü ve sarığı ile Hazreti Ali'nin Sarığı Şerifi ve Sancak-ı Şerifi de bulunuyor.

        İş insanı Güzel, AA muhabirine, buradaki mukaddes emanetlerin 25 yıllık emeğin birikimiyle oluştuğunu söyledi.

        Serginin 5 gün ziyarete açık kalacağını belirten Güzel, "Sakaryalı kardeşlerimiz manevi bir rüzgar yaşasınlar istiyoruz." dedi.

        Sergiyi ziyarete gelen ilkokul 4. sınıf öğrencisi Elif Erva Cengiz de sergiden çok etkilendiğini vurgulayarak, "Daha önce hiç görmemiştim ilk defa burada gördüm mutlu oldum. Özellikle Kabe örtüsünü kokladım çok güzeldi." diye konuştu.

        Öğrencileri sergiye getiren sınıf öğretmeni Elif Korkmaz ise kutsal emanetleri derslerde işlediklerini, bu sergiyi gezmenin çok değerli olduğunu dile getirdi.

        Serginin Sakarya'ya gelmiş olmasını çok anlamlı bulduğunu ifade eden Korkmaz, şunları kaydetti:

        "Görüp anlattığımız şeyleri yaşatma fırsatı bulduk. Bu da bizim için güzel hatıra oldu. Peygamber Efendimize bu kadar yaklaşmış olmak huzur etkisi oluşturdu. Burada Kabe örtüleri ve Peygamber Efendimizin hanesinin örtüsü çok etkiledi."

        Sergi, 11 Mart'a kadar 11.00-22.00 saatlerinde gezilebilecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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