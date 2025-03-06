Sakarya'da balkondan düşen hamile kadının ölümüne ilişkin eşi tutuklandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yabancı uyruklu hamile kadının balkondan düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan kocası tutuklandı.

Yabancı uyruklu hamile A.H.A.A'nın (20) Ankara Caddesi'nde bulunan bir binanın dördüncü katındaki evinin balkonundan zemine düşmesi ve kaldırıldığı hastanede bebeğiyle ölmesine ilişkin gözaltına alınan eşi A.K.A.K. (30), kardeşi A.H.A. (24) ile S.N.H'nin (23) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye getirildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüphelilerden A.K.A.K. tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

- Olay

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yabancı uyruklu A.H.A.A, önceki gece Ankara Caddesi'nde bulunan bir binanın dördüncü katındaki evinin balkonundan zemine düşmüş, hastaneye kaldırılan genç kadın ve 28 haftalık olduğu öğrenilen bebeği kurtarılamamıştı.

Olayın ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çamaşır asarken dengesini kaybederek balkondan düştüğü iddia edilen kadının kocası A.K.A.K. ile evde bulunan yabancı uyruklu S.N.H. ve A.H.A'yı gözaltına almıştı.

Olaydan önce evden tartışma sesleri geldiği öne sürülmüştü.