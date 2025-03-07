Sakarya'da namaz kılarken çocuk tarafından taburesi çekilen kişinin düşmesi kamerada
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde namaz kılarken bir çocuk tarafından taburesi çekilen kişinin düşmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde namaz kılarken bir çocuk tarafından taburesi çekilen kişinin düşmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Hanlı Merkez Camisi'nde öğle vakti camide bulunan çocuk, namaz kılan bir kişinin taburesini çekti.
Durumu fark etmeyen kişi, oturmak istediği sırada yere düştü.
Olay, caminin güvenlik kamerasınca kayıt altına alındı.
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