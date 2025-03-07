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        Sakarya'da namaz kılarken çocuk tarafından taburesi çekilen kişinin düşmesi kamerada

        Sakarya'nın Arifiye ilçesinde namaz kılarken bir çocuk tarafından taburesi çekilen kişinin düşmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 21:20 Güncelleme: 07.03.2025 - 21:20
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        Sakarya'da namaz kılarken çocuk tarafından taburesi çekilen kişinin düşmesi kamerada
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        Sakarya'nın Arifiye ilçesinde namaz kılarken bir çocuk tarafından taburesi çekilen kişinin düşmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Hanlı Merkez Camisi'nde öğle vakti camide bulunan çocuk, namaz kılan bir kişinin taburesini çekti.

        Durumu fark etmeyen kişi, oturmak istediği sırada yere düştü.

        Olay, caminin güvenlik kamerasınca kayıt altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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