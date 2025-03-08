Sakarya'da trafik kazaları KGYS kameralarında

Görüntülerin sonunda, "Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi." ifadesine yer verildi.

Sedat Kirtetepe Caddesi'ndeki dönel kavşakta ise ıslak zeminde iki otomobilin çarpışması ve araçlardan birinin savrulması kayıt altına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığınca paylaşılan KGYS kayıtlarında, Turan Caddesi'nde bir otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışan kız çocuğuna çarpması yer aldı. Kayıtlarda, kızın yerden kalktıktan sonra otomobilin uzaklaştığı, o sırada bölgede bulunan sağlık görevlilerinin çocuğun yanına geldiği görüldü.

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