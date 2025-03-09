Sapanca Gölü'nün suyu, her ay laboratuvar kontrolünden geçiyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekiplerince Sapanca Gölü'nden her ay alınan numuneler, bölgenin en kapsamlı laboratuvarında detaylı inceleniyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kentin en önemli içme suyu kaynağı Sapanca Gölü’nün su kalitesini korumak için rutin olarak kontrol gerçekleştirildiği belirtildi.

Ekiplerin, her ay gölün 10 farklı noktasından yüzey, orta derinlik ve dip seviyesinden olmak üzere 31 numune alarak detaylı analizler yaptığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Göl suyunun parametreleri sık sık inceleniyor. 'Bu Şehir Hepimizin' başlığıyla şehrin yeşili ve mavisine sahip çıkan Büyükşehir Belediyesi, su ve havza sağlığı için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Periyodik olarak alınan numuneler, Hızırilyas İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde bulunan Marmara Bölgesi'nin en kapsamlı laboratuvarında incelenerek, suyun tüm kalite parametreleri ölçülüyor. İçme suyu kaynağımız olan Sapanca Gölü'nün korunması ve gelecek nesillere sağlıklı şekilde aktarılması için çalışmalarımızı büyük hassasiyetle sürdürüyoruz."