Sakarya'da silahlı kavgada 1 kişi öldü
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.
Evrenköy Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle Fatih Tunç (36) ile E.Ş. ve oğlu O.C.Ş. (16) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.C.Ş. tüfekle Tunç'a ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Tunç, ambulansla kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis, baba ile oğlunu gözaltına aldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.