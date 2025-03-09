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        Sakarya'da silahlı kavgada 1 kişi öldü

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 21:52 Güncelleme: 09.03.2025 - 21:52
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        Sakarya'da silahlı kavgada 1 kişi öldü
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        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

        Evrenköy Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle Fatih Tunç (36) ile E.Ş. ve oğlu O.C.Ş. (16) arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.C.Ş. tüfekle Tunç'a ateş etti.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Tunç, ambulansla kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Polis, baba ile oğlunu gözaltına aldı.

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