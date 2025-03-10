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        Sakaryaspor-Bandırmaspor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Teksüt Bandırmaspor ile 2-2 berabere kalan Sakaryaspor'un teknik direktörü İlker Püren, sahaya çıkan ilk 11'den genel anlamda memnun olduğunu ve bu şablon üzerinden hareket etmek istediğini ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 00:11 Güncelleme: 10.03.2025 - 00:11
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        Sakaryaspor-Bandırmaspor maçının ardından
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        Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Teksüt Bandırmaspor ile 2-2 berabere kalan Sakaryaspor'un teknik direktörü İlker Püren, sahaya çıkan ilk 11'den genel anlamda memnun olduğunu ve bu şablon üzerinden hareket etmek istediğini ifade etti.

        Püren, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, erken gol yemelerine rağmen kolay olmasa da skor üstünlüğünü ele geçirdiklerini vurguladı.

        Penaltı pozisyonunu değerlendirememenin moral bozukluğuyla beraber bir kırılma anı yaşadıklarını belirten Püren, "Futbol zaten anlar oyunu, o anları iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Penaltı kaçınca bir moral bozukluğuyla beraber rakibin konsantrasyonu ve motivasyonu biraz daha yükseldi. O ara bir dağınıklığımız oldu, zaten golü yedik. Daha sonra da puanları paylaşmak zorunda kaldık." diye konuştu.

        Püren, bir an önce kazanma psikolojisine girip kırılma anlarını iyi değerlendirmeleri gerektiğini dile getirdi.

        İyi bir oyunun skorla birleştirilmesi gerektiğini aktaran Püren, şunları kaydetti:

        "Biz oyunculara ne kadar bu konuda psikolojik olarak destek olsak da onların kendi iç dünyasında belki de bu koruma psikolojisi devreye giriyor. Onlara da bir şey diyemiyorum. Belki de Sakaryaspor ilk defa buralarda bu şekilde mücadele eden bir takım durumunda. Bu, alışılagelmiş bir durum değil. Hepimizin amacı bir an önce buradan çıkmak. Belki bu aceleciliği birazcık azaltıp daha fazla oyuna odaklanırsak bu işi çözebileceğimizi düşünüyorum."

        Kakuta'nın adaptasyon süreci ve oyuncu değişiklikleriyle ilgili de açıklamada bulunan Püren, farklı ülke ve coğrafyalardan gelen oyuncuların adaptasyon süreçlerinin kolay olmadığını belirtti.

        Püren, şunları ifade etti:

        "Bunun hızlanması konusunda elimizden geleni yaptık ama ben bu maçta sahaya çıkan 11'in genel anlamda yapmış olduğu mücadeleden dolayı memnunum. Artık bu şablon üzerinden hareket etmek istiyorum. Hem devre arasında yapacağım değişiklikler hem oyun içerisinde hem de bir sonraki müsabakadaki değişiklerde çok fazla rotasyona gitmeyi düşünmüyorum. Çünkü fazla rotasyon yapmanın takım hüviyetini bozabileceği düşüncesindeyim. İdeal 11'imize yakın bir 11'i bulduğumuzu düşünüyorum."

        - Bandırmaspor cephesi

        Teksüt Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel ise maça adeta 1-0 önde başladıklarını ancak istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını dile getirdi.

        Gürsel, şöyle konuştu:

        "Arka arkaya 2 gol yedik, birini kendi kalemize attık. Bunlar futbolda var. İlk yarıdaki oyun düşündüğümüz, istediğimiz gibi bir oyun değildi. Çünkü 2 hafta kazanarak gelmiştik buraya. Bunu devam ettirmemiz lazımdı. Çok kolay bir penaltı çalındı. Orada gol olsa belki maç farklı olacak. Bir golümüz VAR'dan döndü. Ondan sonra beraberliği bulduk, maç berabere bitti."

        Kazanmak istediklerini ve bu dönemde iki takımın da puana çok ihtiyaçları olduğunu belirten Gürsel, şu anda Sakaryaspor'a karşı oynamanın kolay olmadığını belirtti.

        Gürsel, açıklamasını Sakaryaspor'a gelecek maçlarda başarılar dileyerek bitirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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