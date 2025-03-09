Sakarya'da 1 kişinin tüfekle öldürülmesine ilişkin baba ve oğlu adliyede

Adapazarı ilçesi Evrenköy Mahallesi'nde dün Fatih Tunç (36) ile E.Ş. (62) ve oğlu O.C.Ş. (16) arasında tartışma çıkmıştı. Kavgaya dönüşen olayda O.C.Ş'nin tüfekle ateş ettiği Tunç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Baba ve oğlu, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Bu arada, kavganın alacak verecek meselesi nedeniyle çıktığı öğrenildi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan baba ve oğlu adliyeye sevk edildi.

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