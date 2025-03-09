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        Sakarya'da 1 kişinin tüfekle öldürülmesine ilişkin baba ve oğlu adliyede

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan baba ve oğlu adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 21:52 Güncelleme: 09.03.2025 - 21:52
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        Sakarya'da 1 kişinin tüfekle öldürülmesine ilişkin baba ve oğlu adliyede
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        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan baba ve oğlu adliyeye sevk edildi.

        Evrenköy Mahallesi'nde tüfekle vurulan Fatih Tunç'un yaşamını yitirmesine ilişkin gözaltına alınan baba E.Ş'nin Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği'ndeki ve oğlu O.C.Ş'nin Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye götürüldü.

        Bu arada, kavganın alacak verecek meselesi nedeniyle çıktığı öğrenildi.

        Adapazarı ilçesi Evrenköy Mahallesi'nde dün Fatih Tunç (36) ile E.Ş. (62) ve oğlu O.C.Ş. (16) arasında tartışma çıkmıştı. Kavgaya dönüşen olayda O.C.Ş'nin tüfekle ateş ettiği Tunç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Baba ve oğlu, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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