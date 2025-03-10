Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da iş makinesi taşıyan tırda çıkan yangın söndürüldü

        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde lastiğinin patlayan tırda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 13:16 Güncelleme: 10.03.2025 - 13:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da iş makinesi taşıyan tırda çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL

        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde lastiğinin patlayan tırda çıkan yangın söndürüldü.

        Sakarya-Bilecik kara yolunda seyreden iş makinesi yüklü 41 PL 722 plakalı tırın arka lastiği Mekece Mahallesi mevkisinde patladı. Patlamanın ardından teker kısmında yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye erlerince yapılan müdahale sonucu söndürülen yangında, tırda hasar oluştu.

        Olay nedeniyle kara yolundaki ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sevcan hemşire vahşet kurbanı! Kocası satırla katletti!
        Sevcan hemşire vahşet kurbanı! Kocası satırla katletti!
        Ünlü deterjan markasına 'aldatıcı reklam' cezası
        Ünlü deterjan markasına 'aldatıcı reklam' cezası
        Trudeau nasıl bu noktaya geldi?
        Trudeau nasıl bu noktaya geldi?
        Ece Gürel'in son görüştüğü arkadaşı: Kayboldum sözcüğünü mecazi sandım!
        Ece Gürel'in son görüştüğü arkadaşı: Kayboldum sözcüğünü mecazi sandım!
        "California'yı Danimarka'ya bağlama" kampanyasına imza sayısı artıyor
        "California'yı Danimarka'ya bağlama" kampanyasına imza sayısı artıyor
        Osimhen'le şampiyonluğa!
        Osimhen'le şampiyonluğa!
        Çelik: Teröristin mezhebine bakılmaz
        Çelik: Teröristin mezhebine bakılmaz
        Kaçan işler ABD'de ev sattırdı
        Kaçan işler ABD'de ev sattırdı
        Beşiktaş'ta hedef seriyi sürdürmek!
        Beşiktaş'ta hedef seriyi sürdürmek!
        Daha 37 yaşındaydı... Ölümle biten maç!
        Daha 37 yaşındaydı... Ölümle biten maç!
        "Psikolojik baskıyı F.Bahçe'ye bıraktı"
        "Psikolojik baskıyı F.Bahçe'ye bıraktı"
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"
        Hileli gıda çağında güvenle yiyebileceğiniz 3 meyve
        Hileli gıda çağında güvenle yiyebileceğiniz 3 meyve
        60 yaşındaki adamı öldüren dayak!
        60 yaşındaki adamı öldüren dayak!
        Adana'da yaya geçidinde genç ölüm!
        Adana'da yaya geçidinde genç ölüm!
        G.Saray'ın Pena teklifi ortaya çıktı!
        G.Saray'ın Pena teklifi ortaya çıktı!
        Siyasilere kumpas soruşturmasında FETÖ'cü amir yakalandı
        Siyasilere kumpas soruşturmasında FETÖ'cü amir yakalandı
        Biri bu adamı durdursun! Hatice'nin çığlığı!
        Biri bu adamı durdursun! Hatice'nin çığlığı!
        Otomotiv sektöründe ABD alarmı
        Otomotiv sektöründe ABD alarmı
        Hakkari’deki seçim husumeti İstanbul'da silahlı saldırıya dönüştü!
        Hakkari’deki seçim husumeti İstanbul'da silahlı saldırıya dönüştü!

        Benzer Haberler

        Komşusunu öldüren çocuk ile babası adliyede
        Komşusunu öldüren çocuk ile babası adliyede
        Yakınlarına iftara giden ailenin evi yandı
        Yakınlarına iftara giden ailenin evi yandı
        Sakaryaspor-Bandırmaspor maçının ardından
        Sakaryaspor-Bandırmaspor maçının ardından
        Arsa satışı tartışmasında komşusunu tüfekle öldürdü
        Arsa satışı tartışmasında komşusunu tüfekle öldürdü
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Sakarya'da 1 kişinin tüfekle öldürülmesine ilişkin baba ve oğlu adliyede
        Sakarya'da 1 kişinin tüfekle öldürülmesine ilişkin baba ve oğlu adliyede