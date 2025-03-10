Sakarya'da iş makinesi taşıyan tırda çıkan yangın söndürüldü
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde lastiğinin patlayan tırda çıkan yangın söndürüldü.
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde lastiğinin patlayan tırda çıkan yangın söndürüldü.
Sakarya-Bilecik kara yolunda seyreden iş makinesi yüklü 41 PL 722 plakalı tırın arka lastiği Mekece Mahallesi mevkisinde patladı. Patlamanın ardından teker kısmında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye erlerince yapılan müdahale sonucu söndürülen yangında, tırda hasar oluştu.
Olay nedeniyle kara yolundaki ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.
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