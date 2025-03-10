Pamukova'daki Karadayılar Konağı, kültür evi ve kütüphane olacak

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bulunan Karadayılar Konağı restorasyon sonrası kültür evi ve kütüphane olarak hizmet verecek.

Atıl durumda bulunan konağın sahibi iş insanı Vedat Karadayı, binayı, restore edilip kültür evi ve kütüphane olarak kullanılması şartıyla Pamukova Belediyesine devretti.

Tarihi ve kültürel mirasın korunması adına büyük önem taşıyan konağın, kültür evi ve kütüphaneye dönüştürülerek gelecek nesillere ışık tutacak mekan haline getirilmesi planlanıyor.

Pamukova Belediye Başkanı Fatih Akın, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ilçenin geçmişten bugüne önemli izler taşıdığını belirterek, ilçenin tarihi dokusunu korumak ve kültürel mirasa sahip çıkmanın en büyük sorumluluklarından biri olduğunu anlattı.

Konağın geçmişle geleceği buluşturacak mekan olacağına değinen Akın, "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İlçede, mimariden edebiyata, görsel sanatlardan musikiye kadar geniş kültürel birikim bulunuyor. Pamukova Belediyesi de bu mirası yaşatarak gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarına hız kesmeden devam edecek." ifadelerini kullandı.