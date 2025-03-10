Sakarya'da bıçaklı saldırıya uğrayan okul müdürü hastaneye kaldırıldı

Öğrencilerin veliler tarafından alındığı okulda polis ekipleri inceleme yaptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Rüveyde Güneş İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü E.C, odasında henüz belirlenemeyen nedenle M.H. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

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