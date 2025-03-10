Sakarya'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5'i çocuk 10 kişi yaralandı.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5'i çocuk 10 kişi yaralandı.
A.K. idaresindeki 81 BK 499 plakalı otomobil, Uzunkum Mahallesi Sakarya Caddesi'nde B.Ö'nün kullandığı 41 TN 832 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan 5'i çocuk 8 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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