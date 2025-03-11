Vali Doğan'dan İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü mesajı

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Doğan, mesajında, İstiklal Marşı'nın, milli mücadelenin en çetin döneminde ecdadın yeniden dirilişini, şahlanışını en güzel şekilde ifade edip ölümsüzleştirdiğini belirtti.

Vali Doğan, kurtuluş mücadelesinin en buhranlı dönemlerinde bile "Korkma!" diye başlayarak eşsiz bir eser olduğunu ortaya koyan İstiklal Marşı'nın, ordunun ve milletin umut meşalesi olduğunu, zorluklar karşısında dayanma gücünü artırdığını, Türk bağımsızlık ruhunun canlanmasına, maddi ve manevi bakımdan sıkıntılı günler geçiren milletin iman ve inancının adeta şahlanmasına vesile olduğunu vurguladı.

Türk milletini vatan ve bayrak sevgisi, birlik, beraberlik, ortak düşünce ve değerler ekseninde buluşturarak zirveleştiren merhum Mehmet Akif'in bu eşsiz eserinin her dizesinde, Türk milletinin kahramanlığını, fedakarlığını ve bağımsızlık düşüncesinin görüldüğüne işaret eden Doğan, şunları kaydetti:

"Merhum Akif'in 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın' diye ettiği duayı, işgal günlerinin hissiyatımızda ne kadar derin yaralar açtığının ve istiklalimizi kazanmak için ne büyük fedakarlıklar yaptığımızın en güzel ifadesi olarak Türk gençliğinin hafızasına kazınması elzemdir. Tarihinin her döneminde bağımsızlığına ve vatanına yönelen tehditlere birlik ve beraberliğinden ödün vermeden karşı koyan aziz milletimiz, inanıyorum ki gençlerimizle birlikte Akif'in İstiklal Marşı ile ortaya koyduğu değerlerimize her zaman sahip çıkacak, ortak sesimiz, ortak vicdanımız olan İstiklal Marşımızı ilelebet muhafaza edecektir."

Doğan, her dizesinde umut aşılayan ve bağımsızlığın meşalesinin daha güçlü yanmasına vesile olan İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından milli marş olarak kabul edilişinin 104'üncü yıl dönümünde milli şair Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere istiklal mücadelesinin tüm kahramanlarını sonsuz rahmet, minnet ve şükranla yad ettiğini, aziz hatıraları önünde saygıyla eğildiğini ifade etti.