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        Sakarya'da üniversite öğrencileri ramazanda yardımlarıyla ihtiyaç sahiplerinin gönlüne dokunuyor

        Sakarya Üniversitesi (SAÜ) öğrencileri, "Bereket Sofrası Gönüllülük Hareketi" projesiyle ramazanda hazırladıkları gıda kolilerini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 14:50 Güncelleme: 11.03.2025 - 15:06
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        Sakarya'da üniversite öğrencileri ramazanda yardımlarıyla ihtiyaç sahiplerinin gönlüne dokunuyor
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        Sakarya Üniversitesi (SAÜ) öğrencileri, "Bereket Sofrası Gönüllülük Hareketi" projesiyle ramazanda hazırladıkları gıda kolilerini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.

        Gençlik ve Gönüllülük dersi kapsamında bir araya gelen yaklaşık 300 öğrenci, kendi imkanlarıyla temin ettikleri gıda malzemelerinden ramazan kolileri hazırladı.

        Öğrenciler, proje kapsamında hazırladıkları kolileri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.

        Sakarya Üniversitesi Öğretim Görevlisi Abdullah Şenaslan, AA muhabirine, öğrencilerin, projeyle insani, vicdani ve toplumsal sorumlulukları bizzat deneyimlediğini söyledi.

        Şenaslan, öğrencilerin sadece paketi hazırlamakla kalmadıklarını belirterek, "Bundan öte bir kapıyı çalıp içeri girecekler, paketi teslim edecekler. O evin parçası olacaklar, birlikte dua edecekler, aynı sofrayı, iftarı paylaşacaklar. İşte öğrencilerimize vermek istediğimiz de bu. Çünkü Gençlik ve Gönüllülük dersi, ders değil, hayat okuludur. 300 öğrenci gönüllerinden ne kopuyorsa gençlik ve gönüllülük ofisimize getiriyorlar." diye konuştu.

        Farkındalık faaliyetinde öğrencilerle koli hazırladıklarını aktaran Şenaslan, "Proje, yardımlaşmanın koli teslim etmekten öte bir şey olduğunu gösteriyor bize. Bir kapıyı çalıp içeri girdiğinizde o aileyle bağ kurmak, sohbet etmek, aynı duayı paylaşmak, birlikte ramazanın bereketini hissetmek, bunlar çok güzel, herkesin yaşaması gereken hisler olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

        SAÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Mücahit Uzun da "Biz bu kolileri yardıma muhtaç ailelere götürüp onların evlerinde misafir olup hallerini anlamaya çalışıyoruz. Birlikte hareket etmenin ve dayanışmanın dönüştürücü gücünü keşfediyoruz." dedi.

        SAÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğrencisi Hilal Pir ise projede yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Toplumsal sorumluluklarımızı, insani ve vicdani sorumluluklarımızı bizzat burada deneyimleyerek öğreniyoruz. Bu dersi sadece okul dersi olarak değil de hayat dersi olarak tanımlıyorum." diye konuştu.

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