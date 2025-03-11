Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da 1619 bungalovun turizm ruhsatı iptal edildi

        Sakarya Valisi Rahmi Doğan, kentteki 1619 bungalovun turizm ruhsatının iptal edildiğini, 369 bungalovun da dere yatağına inşa edildiğinin tespit edildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 15:10 Güncelleme: 11.03.2025 - 15:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da 1619 bungalovun turizm ruhsatı iptal edildi
        ABONE OL

        Sakarya Valisi Rahmi Doğan, kentteki 1619 bungalovun turizm ruhsatının iptal edildiğini, 369 bungalovun da dere yatağına inşa edildiğinin tespit edildiğini bildirdi.

        Vali Doğan, Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı'nda 1-28 Şubat'ta kentte düzenlenen operasyonlara ilişkin verileri paylaşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Sapanca ilçesindeki bungalovların yapı denetimleriyle ilgili soruya ilişkin Doğan, denetimlerin 3 komisyon ile sıkı şekilde yapıldığını söyledi.

        Doğan, bakanlık ve belediyeyle ortak çalışmalar yapıldığını anlatarak, Kültür ve Turizm Bakanlığının denetimleri sonucu 1619 bungalovun turizm ruhsatının, işletmelerin sorumluluklarını yerine getirmediği gerekçesiyle iptal edildiğini belirtti.

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleriyle denetlenen ve mevzuata uygun olmayan bungalovların kapatıldığını aktaran Doğan, 369 bungalovun dere yatağında yapıldığının tespit edildiğini, bunun yanı sıra mutlak koruma ve doğal sit alanı içerisinde bulunanların olduğunu kaydetti.

        Doğan, bu durumla ilgili gerekli çalışmaları yaptıklarını belirterek, "Neticede, turizmin gelişmesini, insanları ekonomik açıdan refah seviyesinin yükselmesini elbette ki arzu ediyoruz. Bu işler yapılsın ancak usulüne uygun yapılsın, kurallarına bağlı şekilde olsun düşüncesindeyiz. İldeki tüm kamu kurumlarıyla birlikte çalışıyoruz. Siyasilerimizle de bu konuları konuştuk. Denetimlerimiz bundan sonra da devam edecek. Kurmuş olduğumuz komisyonlar, tekrar tekrar denetleyerek buradaki kontrolü sağlamayı istiyoruz." dedi.

        Baz istasyonlarının yerleşim ve taşınma durumlarına ilişkin çalışmaların devam ettiğinden bahseden Doğan, kamu kurumları, cami minareleri ve özel mülkiyetler üzerinde istasyonların bulunduğunu, bunları daha uygun noktalara koymak için operatör şirketleriyle görüşüldüğünü, yoğun yapılaşmanın olduğu yerlerde direk yerleştirme planlaması çalışmasının yapıldığını ifade etti.

        Doğan, sahipsiz hayvanların toplatılması ve barınaklara yerleştirilmesi konusunda bütün belediye başkanlarıyla hemfikir olduklarına işaret ederek, zarar vererek ve öldürerek değil, kanunla ve usulüne uygun şekilde barınaklara yerleştirme için gerekli çalışmaların yapıldığını kaydetti.

        - Asayiş verileri

        Vali Doğan, terör örgütleri ve terörizmin finansmanına yönelik çalışmalar kapsamında 25 şüphelinin, göçmen kaçakçılığına yönelik ise 6 organizatör ile 247 yabancı uyruklu kişiye adli ve idari işlem yapıldığını bildirdi.

        Çeşitli suçlara yönelik operasyonlarda yakalanan 980 şüpheliye adli işlem yapıldığını belirten Doğan, şöyle devam etti:

        "12 kilo 95 gram uyuşturucu, 14 bin 456 uyuşturucu hap, 37 kök kenevir bitkisi, 7 ton 338 kilogram açık tütün, 1 milyon 497 bin 140 dolu ve boş makaron, 5 bin 484 gümrük kaçağı sigara, 3 bin 454 sigara yapım malzemesi, 252 litre kaçak alkol, 1164 taklit/sahte ürün, 53 tarihi eser, 1 çalıntı otomobil, 27 ruhsatsız tüfek, 54 ruhsatsız tabanca, 23 kurusıkı tabanca ve 2 bin 26 değişik çaplarda mühimmat ele geçirildi."

        Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığınca yapılan çalışmalarda 84 yabancı uyruklu kişiye İnterpol sorgusu yapıldığını, 235 kişinin sorgulandığını, 33 deniz aracının kontrol edildiğini aktaran Doğan, balıkçı gemilerine yönelik yakıt denetimlerinde 173 milyon 727 bin lira idari para cezası uygulandığını ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İki ilde daha saldırı: Çocuğun durumu ağır
        İki ilde daha saldırı: Çocuğun durumu ağır
        İzmir'de vahşet! Eski sevgili sokakta döverek öldürdü!
        İzmir'de vahşet! Eski sevgili sokakta döverek öldürdü!
        Suriye liderinden özeleştiri
        Suriye liderinden özeleştiri
        Fatih Tekke resmen Trabzonspor'da!
        Fatih Tekke resmen Trabzonspor'da!
        Para gönderirken 'diğer'e dikkat
        Para gönderirken 'diğer'e dikkat
        Rangers'ı yıkım planı!
        Rangers'ı yıkım planı!
        'Borç batağında' iddiası
        'Borç batağında' iddiası
        Elon Musk, Trump ile 148 milyar dolar kaybetti
        Elon Musk, Trump ile 148 milyar dolar kaybetti
        Aç karnına yapılan 5 büyük hata!
        Aç karnına yapılan 5 büyük hata!
        İşte Türkiye'nin en çok kullanılan isimleri ve soyadları
        İşte Türkiye'nin en çok kullanılan isimleri ve soyadları
        Benjamin Nurdan
        Benjamin Nurdan
        FT yazdı: NATO'dan AB'ye Türkiye çağrısı
        FT yazdı: NATO'dan AB'ye Türkiye çağrısı
        "Ayrılmadık"
        "Ayrılmadık"
        Okul müdürünü boynundan bıçaklamıştı! Şaşırtan gerekçe!
        Okul müdürünü boynundan bıçaklamıştı! Şaşırtan gerekçe!
        "Büyük hayal kırıklığı"
        "Büyük hayal kırıklığı"
        Trump'ın "ele geçirme" tehditlerinin sürdüğü Grönland sandık başında
        Trump'ın "ele geçirme" tehditlerinin sürdüğü Grönland sandık başında
        Dört belediyeye terör soruşturması: 32 gözaltı
        Dört belediyeye terör soruşturması: 32 gözaltı
        Osimhen'den Galatasaray'a dev katkı!
        Osimhen'den Galatasaray'a dev katkı!
        ABD'de 2 trilyon dolar buharlaştı
        ABD'de 2 trilyon dolar buharlaştı
        Doğum yardımı tabloyu değiştirecek mi?
        Doğum yardımı tabloyu değiştirecek mi?

        Benzer Haberler

        Sakarya'da üniversite öğrencileri ramazanda yardımlarıyla ihtiyaç sahipleri...
        Sakarya'da üniversite öğrencileri ramazanda yardımlarıyla ihtiyaç sahipleri...
        Sakarya'da Mesleki Eğitim Merkezi programıyla sektöre nitelikli iş gücü kaz...
        Sakarya'da Mesleki Eğitim Merkezi programıyla sektöre nitelikli iş gücü kaz...
        Vali Doğan'dan İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü m...
        Vali Doğan'dan İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü m...
        Panathinaikos Kulübü Türklere emanet
        Panathinaikos Kulübü Türklere emanet
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Sakarya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı