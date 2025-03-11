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        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda satışa hazır halde 385 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 16:10 Güncelleme: 11.03.2025 - 16:23
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        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda satışa hazır halde 385 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarda Serdivan ilçesindeki bir adreste satışa hazır vaziyette uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaştı.

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde düzenlenen operasyonda, 10'ar gramlık paketler halinde satışa hazır 385 gram sentetik uyuşturucu, iki hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 16 bin 800 lira ele geçirildi, şüpheli A.C.I. (21) ile adreste bulunan E.T. (27) ve F.P. (28) gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.C.I. tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Öte yandan, 1-10 Mart'ta uyuşturucuyla mücadele kapsamında kentte düzenlenen 47 operasyonda gözaltına alınan 53 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 1 kilo 968 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 795 gram esrar, 5 gram kenevir tohumu, 4 uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 3 hassas terazi ele geçirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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