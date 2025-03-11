Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde düzenlenen operasyonda, 10'ar gramlık paketler halinde satışa hazır 385 gram sentetik uyuşturucu, iki hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 16 bin 800 lira ele geçirildi, şüpheli A.C.I. (21) ile adreste bulunan E.T. (27) ve F.P. (28) gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.