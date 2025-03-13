Sakarya Üniversitesinden kısa kısa

Sakarya Üniversitesi (SAÜ), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 3005 kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

SAÜ'den yapılan açıklamaya göre, Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Alparslan Okur'un yürütücülüğünü yaptığı "Diasporadaki STK'ların Türkçe Öğretimi, Türk Kültürü ve Değerler Eğitimi Üzerine Faaliyetleri ve Türkiye ile İlişkileri: 5. Nesil Türk Toplumu İçin Stratejik Planlar" başlıklı proje, TÜBİTAK 3005 tarafından desteklenecek.

SAÜ Diaspora Araştırmaları Merkezinin de yer alacağı yaklaşık 18 ayda tamamlanması planlanan projenin, yurt dışındaki Türk diasporasında 5. nesil Türk toplumuna yönelik sivil toplum kuruluşlarının (STK) Türkçe öğretimi, Türk kültürü ve değerler eğitimi alanındaki çalışmalarını incelemeyi ve geliştirmeyi hedeflemesinin yanı sıra STK'ların faaliyetleri, Türkiye ile ilişkileri ve stratejik planları analiz edilerek, diasporadaki genç nesillere sürdürülebilir bir dil ve kültür aktarımı sağlamak amacıyla politika önerileri sunulacak.

Diaspora Araştırmaları Merkezinden Dr. Öğretim Üyesi Soner Tauscher, arşiv görevlisi Yiğit Cem Eskicioğlu, Eğitim Fakültesinden Doç. Dr. Murat Topal, Öğretim görevlisi Dr. Erdal Özcan, arşiv görevlisi Dr. Safa Eroğlu, TÖMER'den öğretim görevlisi Dr. İsmail Aydoğdu, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden Dr. Öğretim Görevlisi Gökhan Haldun Demirdöven'in araştırmacı olarak yer aldığı projede, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Prof. Dr. İsmail Güleç danışman, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi arşiv görevlisi Berra Alibaşiç Şimşir bursiyer, Fatma Çakır yurt dışı danışman olarak bulunuyor.

- SAÜ, Sağlık Bilimleri Fakültesinden TÜBİTAK projesi

SAÜ, Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nursan Çınar'ın danışmanlığındaki proje, TÜBİTAK 1002-A Hızlı Destek Modülü kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Hemşirelik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Nursan Çınar'ın danışmanlığında, uzman hemşire Oğuz Koyuncu'nun doktora tez çalışması olan "Postpartum Dönemdeki Emziren Annelerin Kronotip Özelliklerinin Uyku Kalitelerine ve Emzirme Öz Yeterliliklerine Etkilerinin İncelenmesi" başlıklı proje, "1002 –A Hızlı Destek Modülü" kapsamında TÜBİTAK tarafından desteklenecek.