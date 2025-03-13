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        Türk Kızılaydan öğrencilere "Anne Eli İftarı"

        Sakarya'da öğrenim gören üniversite öğrencilerine, Türk Kızılay tarafından iftar verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 22:35 Güncelleme: 13.03.2025 - 22:35
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        Türk Kızılaydan öğrencilere "Anne Eli İftarı"
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        Sakarya'da öğrenim gören üniversite öğrencilerine, Türk Kızılay tarafından iftar verildi.

        Erenler ilçesinde düzenlenen "Anne Eli İftarı" programına, Türk Kızılay Sakarya İl Kadın Yönetimi, gönüllüler, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden (SUBÜ) öğrenciler katıldı.

        Semazen gösterisi ile başlayan ve 40 öğrencinin katıldığı iftar programında, il kadın yönetiminin yaptığı çorba, köfte, patates, pilav, salata, meze, börek ve tatlılar yer aldı.

        Türk Kızılay Sakarya İl Merkezi Başkanı Cevdet Koç, "Bu akşam biraz standardın dışına çıktık. normalde her yıl yaptığımız rutin iftarlardan bir tanesi fakat bir konsept değişikliği yaptık. Özellikle öğrencilerimizi ev yemekleriyle, anne yemekleriyle buluşturmak istedik. Onlara farklı bir gece yaşatmak istedik. Sakarya Kızılay kadın ekibimiz her biri kendi elleriyle evde yapmış oldukları kıymetli yemeklerini getirdiler, sevgilerini de katarak öğrencilerimize ikram etmiş oldular. Son derece güzel oldu, mutlu olduk, memnun olduk." dedi.

        Özellikle yurtdışından öğrenim görmeye gelen yabancı öğrencilerin programda yer almasını istediklerini dile getiren Koç, "Hem örf ve adetlerimizi, hem de Kızılayın o şefkatini görmelerini ve Kızılay kadınlarının yemeklerini tatmalarını istedik." ifadesini kullandı.

        Türk Kızılay Sakarya İl Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Kadın Başkanı Leyla Deniz ise "Hepimiz bir anneyiz. Bu annelik duygusuyla Türkiye'nin dört bir yanından Sakarya'mıza okumaya gelen öğrencilerimizi aldık ve onlara anne şefkatiyle bir ramazan iftarı verdik. Bütün Kızılay Kadın Yönetim kurulundaki üyelerimiz yaptılar, hepsi kendi evlerinde hazırladılar, kendileri sundular, kendileri ikram ettiler" diyerek, üyelere teşekkür etti.

        Sivas'tan öğrenim görmeye gelen Sakarya Üniversitesi Psikoloji Bölümü son sınıf öğrencisi Esra Erdem de Kızılaya teşekkürlerini sunarak, "Kızılayımızın düzenlediği bu organizasyon gerçekten bizi çok mutlu etti. Öğrenci arkadaşlarımızla birlikte ailelerimizden çok uzakta senelerimiz geçiyor. Ev yemeklerine gerçekten hasret kalmıştık. Bu yüzden bu iftar programı da bizim için gerçekten çok güzel oldu." diye konuştu.

        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Nijerli Mamadou Ali Mamane ise davetleri için Kızılaya teşekkür etti. Mamane, ev yemeklerini çok özlediğini vurgulayarak, "Ev yemeklerini görünce, yiyince mutlu oluyoruz. Allah razı olsun." sözlerini sarf etti.

        Kızılay ailesi olarak her zaman ilki başarmak için bu yolda gönüllülükle ilerlediklerini dile getiren Türk Kızılay Sakarya Kadın İl Yönetimi Üyesi Tuğba Demir, "Yurtdışından ve uzaklardan gelen öğrencilerimize birazcık da olsa anne sofralarının güzel yemeklerini tattırabildiysek ne mutlu bize." dedi.

        Program, dua edilmesinin ardından semazen gösterisi ile sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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