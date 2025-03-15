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        Sakarya'da doku ve organ fotoğraflarından oluşan sergi açıldı

        Sakarya'da doku ve organ fotoğraflarından oluşan sergi izlenime sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 12:17 Güncelleme: 15.03.2025 - 12:32
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        Sakarya'da doku ve organ fotoğraflarından oluşan sergi açıldı
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        Sakarya'da doku ve organ fotoğraflarından oluşan sergi izlenime sunuldu.

        Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Kültür ve Kongre Merkezi'nde açılan sergiyi gezerek fotoğrafları inceleyen tıp öğrencileri, doktorlardan ameliyat esnasında çekilen organ ve doku fotoğrafları hakkında bilgi aldı.

        Kocaeli Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Bölümünden Doç. Dr. Sertaç Ata Güler, gazetecilere, hedeflerinin başta hekimler olmak üzere tüm sağlık mensuplarına gündelik pratiklerinde sağlıkla ilgili çalışmalarında kullanacakları görsel dokümanları, tıbbi fotoğrafları, videoları en doğru şekilde elde etmelerini sağlamak olduğunu söyledi.

        Fotoğrafların ameliyat esnasında hastalardan çıkardıkları hastalıklı, tümörlü dokulardan oluştuğunu belirten Güler, şöyle devam etti:

        "Gerçek dokular, gerçek organlar. Hepsi aslında daha yeni çıkması itibarıyla kanlanması devam eden, nekroz evresine, yani ölü doku evresine girmemiş aşamada. Hedefimiz bu dokuların, bu organların hekim arkadaşlara, öğrenci arkadaşlara doğal halini nasıl ortaya koyacağımızı, nasıl anlatacağımızı göstermek.

        Aslında bu sergide insanı oluşturuyoruz, vücudumuzun farklı organlarından örnekler almaya çalıştık. Bu konuda geniş fotoğraf arşivimiz var, çalışmalarımız var. Burada olabildiğince bir vücudu oluşturmaya çalıştık. Kalbimizden başlayarak midemiz, steroid bezimiz, safra kesemiz, kalın bağırsağımız, ince bağırsağımız gibi tüm organların aslında birer örneğini getirdiğimiz proje olarak bunu ortaya koymaya çalışıyoruz."

        - "Çalışma kendi adımıza faydalı"

        SAÜ Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Zeynep Serbest de daha önce doku ve organları incelediklerini fakat bu şekilde canlı halde fotoğraflarda görmediklerini belirterek, çalışmanın kendileri adına faydalı olduğunu ifade etti.

        Tıp öğrencisi Hamza Bostancı da​​​​​​ "Daha birinci sınıf olduğum için öğrenemediğim organların dahi patolojik ve klinik hallerini gördüm. Hocamızın sunumu gayet keyifli ve tatmin ediciydi." dedi.

        Tıp öğrenci Emirhan Toplu ise sergide kaliteli görseller gördüklerini ve bunlardan ilham aldıklarını dile getirerek, "Bu fotoğraflar direkt ameliyat masasında cerrahi işlemden sonra çıkarıldığı için daha çok gerçeklik payı var. Daha cerrahi ustalık payı var. Bu dokuları görmek oldukça etkileyici." şeklinde konuştu.​​​​​​​

        Sergi, dün gün boyu izlenime açık kaldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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