"Ahi Esnaf Beratı"yla onurlandırılan kunduracı, baba mesleğini yarım asrı aşkındır sürdürüyor

MİNE YILDIRIM - Sakarya'da 51 yılı geride bıraktığı kunduracılıkta "Ahi Esnaf Beratı"yla onurlandırılan İsmail Şenel, mesleğini ilk günkü heyecanla sürdürüyor.

Adapazarı ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası 58 yaşındaki Şenel, küçük yaşlarda babası ve ağabeylerinin yanında çırak olarak mesleğe başladı.

Zamanla mesleğin inceliklerini öğrenen Şenel, 10 yılda işinde ustalaştı.

Şenel, ağabeylerinin başka sektöre yönelmesiyle baba mesleğini yıllardır Çark Caddesi'ndeki pasajda tek başına devam ettiriyor.

"İnsanı kazanan, parayı kazanıyor" düsturuyla sürdürdüğü meslek hayatı boyunca çok sayıda çırak yetiştiren Şenel, bu geleneğin devam etmemesinin üzüntüsünü yaşıyor.

Kunduracılıkta 51 yılı geride bırakan Şenel'e, geçen ay Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla gerçekleştirilen "Ahi Esnaf Beratı Takdim Töreni"nde Türkiye'nin birçok ilinden gelen esnaf ve sanatkarlarla birlikte ahilik beratı takdim edildi.

- "Mesleğimiz tükeniyor, sayımız çok azaldı"

İsmail Şenel, AA muhabirine, küçük yaşta başladığı mesleğini 51 yıldır severek sürdürdüğünü söyledi.

Küçük yaşta çırak olarak başladığı meslekte kendini geliştirerek kalfalığa geçtiğini belirten Şenel, yaptığı işin beğenilmesiyle motive olduğunu ve zamanla meslekte ustalaştığını anlattı.

Şenel, yarım asrı geçen meslek hayatında birçok çırak yetiştirdiğini ancak çoğunun farklı alanlara yöneldiğini dile getirerek, "Çıraklık maalesef sadece bizim meslekte değil, birçok meslekte bitiyor. Mesleğimizin tükenmekte olan meslekler grubuna dahil olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki 10 yılda sayımız, bir elin parmak sayısını geçmeyecek. Şu an bile çok azaldık." diye konuştu.

Küçük oğlunun endüstri mühendisi olduğunu, büyük oğlunun ise mesleği sürdürmekte tereddüt ettiğini anlatan Şenel, konuşmasını şöyle sürdürdü: