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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 22:33 Güncelleme: 15.03.2025 - 23:17
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:YeniSakarya Atatürk

        Hakemler: Erdem Mertoğlu, Göktuğ Hazar Erel, Ömer Yasin Gezer

        Sakaryaspor: İsmail Çipe, Serkan Yavuz (Dk. 46 Muhammed Himmet Ertürk), Kahraman Demirtaş, Bülent Uzun, Aabid, Kakuta, N'koulou (Dk. 73 Batuhan Çakır), Burak Altıparmak (Dk. 46 Kabov), Mendy (Dk. 73 Emircan Altıntaş), Ömer Şişmanoğlu, Simon (Dk. 59 Emre Demir)

        Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor: Muhammed Enes Salik, Yiğit Ulaş, Muhammed Göktürk Gök, Furkan Söyler (Dk. 90+1 Metehan Ünal), Enes Nas, Enes Savucu (Dk. 89 Osman Katipoğlu), Muhammet Emir Ulusoy, Halil İbrahim Atcı (Dk. 90+1 Kürşat Yılmaz Selamoğlu), Emircan Bayrakdar, Murat Şamil Güler (Dk. 89 Ömer Çağrı Ataş), Umut Taniş (Dk. 83 Eray Şişman)

        Goller: Dk. 12 Mendy, Dk. 41 Kakuta, 45+1 Ömer Şişmanoğlu, Dk. 87 Emircan Altıntaş, Dk. 90 Emre Demir (Sakaryaspor)

        Sarı kartlar: Dk.33 Emircan Bayrakdar, Dk. 52 Murat Şamil Güler (Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor)

        SAKARYA

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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