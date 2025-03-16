Bahattin Sofuoğlu, Superbike Portekiz için güç depoluyor

BURAK UÇAR - Yamaha Motoxracing takımıyla ilk kez mücadele ettiği Dünya Superbike Şampiyonası'nın Avustralya'da gerçekleştirilen ilk yarışını puanla tamamlayan Bahattin Sofuoğlu, Portekiz'de düzenlenecek 2. ayak yarışına hazırlanıyor.

Sofuoğlu, organizasyonun şubat ayında Avustralya'da düzenlenen ilk yarışında damalı bayrağı 15. sırada geçerek ilk puanını aldı.

Şampiyonanın superpole yarışında 17'inci, ikinci yarışta 16. sırayı alan Sofuoğlu, Portekiz'de 29-30 Mart tarihlerinde düzenlenecek 2. ayak yarışında ön sıralarda yer alma hedefiyle çalışmalarını Akyazı ilçesindeki pistte Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu yönetiminde sürdürüyor.

- "Fazla risk almadan elimden geleni yapacağım"

Bahattin Sofuoğlu, AA muhabirine, sürecin, kendisi için öğrenme yılı olacağını söyledi.

Kış testlerinde kaza geçirdiğini belirten Sofuoğlu, "Sakatlık dönemi geçirdik. Arada kısa süre vardı. O sürede rehabilitasyon gördüm. Orada hazırlandım. Sonrasında yarışa gittik. Hedefimiz puan almaktı. Daha iyisini yapabileceğime inanıyordum ama bu sakatlıklar nedeniyle kendimi biraz frenledim çünkü yeni bir kaza, çok daha kötü şeyler doğurabilirdi. Zaten elimden geleni yapabileceğim şey de puan almaya yetti. Bu şekilde ilk yarışımızdan döndük." diye konuştu.

Sofuoğlu, antrenmanlarını hız kesmeden sürdürdüklerini anlatarak, Portekiz'de düzenlenecek yarışta fazla risk almadan elinden geleni yapacağını kaydetti.

Şampiyonanın Portekiz etabına kadar iyileşebileceğini düşündüğünü dile getiren Sofuoğlu, "Son 3-4 gündür vücudum tamamen kendine geldi gibi, yani eskisi gibi kullanabiliyorum gibi hissediyorum. Portekiz yarışına kadar daha iyi toparlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Sofuoğlu, Portekiz etabında ön sıralarda yer bulmayı hedeflediğini aktararak, "İlk yarışta puanımızı aldık. Hedefim Portekiz'de ikinci yarış için biraz daha ön sıralar olacaktır. Uzun atlama yapıp sonra gelip düşmek istemiyorum. Daha önceden öyle bir şey yaşadım kariyerimde. O yüzden adım adım gitmeyi planlıyorum." ifadelerini kullandı.